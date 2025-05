Un tiroteo en un instituto de Texas deja dos estudiantes heridos

Hace menos de una semana que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidía endurecer las normas de acceso a las armas de fuego y ... el país ha vuelto este lunes a ser escenario de un tiroteo. De nuevo, en el estado de Texas, donde está permitido llevarlas incluso en público con contadas limitaciones y, de nuevo, en un centro escolar. Los hechos han ocurrido en esta ocasión en un instituto de Arlington, con dos estudiantes heridos -necesitaron asistencia médica- y la detención del presunto autor de los disparos como balance.

El tiroteo en la Lamar High School se ha producido a primera hora de la mañana (sobre las 6.55) fuera de las instalaciones escolares, que quedaron cerradas tras el suceso. Tanto los alumnos como los trabajadores de la escuela, que había reabierto este lunes sus puertas tras las vacaciones de primavera, conocidas como 'spring break' en EE UU, fueron enviados a casa. Las autoridades pidieron, además, que el entorno del centro quedara despejado hasta que la Policía no diera la investigación por terminada. No ha trascendido por ahora ningún detalle más sobre la persona detenida que, eso sí, no consiguió acceder al instituto.

Hace pocos días que una niña de 4 años recibió un disparo mortal de su hermana, de 3, en Texas

El debate sobre la venta de armas está abierto desde hace tiempo, mucho tiempo, en Estados Unidos, que sólo en un año, 2022, sumó casi 1.700 tiroteos con menores de 18 años implicados. De hecho, en Texas, hace apenas una semana, una niña de cuatro años recibía un disparo mortal de su hermana, de tres, cuando ambas se encontraban sin supervisión de un adulto durante una celebración familiar.

Limitar los movimientos

La preocupación por los tiroteos en el país es tal que los habitantes de Miami Beach han permanecido la pasada madrugada -entre las 23.59 horas del día 19 y las 6.00 del 20- bajo toque de queda para evitar episodios de este tipo tras un fin de semana sangriento, con dos muertos y otro par de heridos por armas de fuego. Y la extraordinaria medida podría volver a repetirse. La intención de las autoridades de la ciudad costera es que a partir de este martes se apliquen restricciones adicionales para limitar los movimientos, al menos, durante una semana en la zona. La decisión, eso sí, está pendiente de una reunión en el Ayuntamiento.

El toque de queda en Miami Beach, que se acompañó de la declaración del estado de emergencia, llegó después de que la turística ciudad sufriera dos tiroteos mortales durante el fin de semana. El primero sucedió el viernes, con una persona fallecida y otra herida, en mitad de las celebraciones por San Patricio y las vacaciones de primavera. El segundo se produjo en la madrugada del domingo con idéntico y fatal resultado. Las autoridades acordaron entonces medidas excepcionales en respuesta a ambos episodios «y a las multitudes excesivamente grandes y rebeldes, y para mitigar conductas peligrosas e ilegales».

Hace casi un año, en la primavera de 2022, Miami Beach permaneció también bajo toque de queda. El motivo fue asimismo una cadena de tiroteos que soportó la ciudad.