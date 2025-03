El 'tío Joe' también se enfada (y mucho)

«Estúpido hijo de puta». Un micrófono que todos creían apagado captó en enero de 2022 esta frase del presidente de Estados Unidos durante una ... rueda de prensa. La dijo para referirse al corresponsal en la Casa Blanca de Fox News, el bastión informativo del republicanismo. La sala quedó helada. Sobrecogida. Joe Biden, el afable 'tío Joe', acababa de insultar presa de un ataque de ira a un periodista que simplemente le había incomodado con una pregunta. Para muchos, fue una sopresa. Para bastantes empleados de la Casa Blanca, no tanto.

Alex Thompson, reportero del portal de noticias Axios, ha recogido testimonios sobre el mal humor del mandatario estadounidense durante una investigación que prepara sobre su mandato para su posterior publicación en un libro. En busca de esa parte personal que no deja ver la política, el periodista ha podido comprobar que numerosos funcionarios temen tratar con él a solas debido a su furibundo carácter. «Detrás de puertas cerradas, Biden tiene un temperamento tan rápido que algunos asistentes intentan evitar reunirse a solas con él. Algunos toman a un colega, casi como un escudo contra una explosión en solitario», escribe el reportero.

«Maldita sea», «no me jodas» o «lárgate de aquí» son algunos de los epítetos que los empleados del Despacho Oval han recibido del presidente, según cuenta Axios. Lo de su malestar con los periodistas es casi legendario, pese a los esfuerzos que hace para quedar como un líder asequible (le ayudan las notas que le pasan sus ayudantes con los nombres de cada reportero que le va a preguntar y así tratarles de tú a tú).

Kaitlan Collins, corresponsal de la CNN, le repreguntó en una ocasión sobre un comentario que acababa de realizar relacionado con Putin. Visiblemente harto, Biden se giró hacia ella, levantó un dedo y le espetó: «Si no entiendes eso (sus declaraciones), estás en el negocio equivocado». Una reacción que le valió una retahíla de acusaciones de misoginia. «Si hubiera sido un periodista varón, ¿habría sido Biden tan despectivo y ácido como lo fue?«, se preguntó la directora del Departamento de Periodismo de la Universidad Estatal de San Francisco. Es uno de los mandatarios que menos ruedas de prensa ha convocado. Para colmo, Biden se hizo cargo hace unos meses de un perro, 'Commander', cuya afición a perseguir y morder a los funcionarios de la Casa Blanca ha generado ya un centenar de informes de los agentes de seguridad.

Una imagen inusual de Biden y su mujer, Jill, pedaleando ante la mirada de los escoltas. AFP

En realidad, la mayoría de los trabajadores de toda la vida del edificio más poderoso del mundo –con excepción del Kremlin– habían dado por hecho que sus muros dejarían de temblar con la marcha de Donald Trump, un individuo acostumbrado a gritar por los pasillos o estrellar objetos –incluido un plato de pasta– contra las paredes. Una cosa buena ha tenido la llegada de su sucesor demócrata: la desactivación del botón del Despacho Oval con el que el republicano pedía que le fueran servidas coca-colas a todas horas del día.

El portazo a Macron

Biden no solo ha mostrado su perfil más duro o inconveniente en privado. Ha tenido salidas capaces de poner en peligro la geoestrategia mundial. Desató la cólera del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cuando le dijo que había hecho oídos sordos a la advertencia norteamericana de que se avecinaba la invasión rusa. Tampoco ha tenido el don de la oportunidad cuando hace unas semanas llamó «dictador» al presidente Xi Jinping justo un día después de que una delegación diplomática de alto nivel estadounidense intentara recomponer las maltrechas relaciones con China. Hasta Emmanuel Macron ordenó retirar al embajador francés en Washington cuando se enteró de que Biden le había hecho la cobra con unos contratos para construir submarinos en favor de la coalición estratégica con el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Más tarde reconoció que, al menos, podía haber llamado por teléfono al líder galo para comunicarle su cambio de postura.

«Sal de mi puto coche», le gritó a un asesor de 23 años cuando aún su carrera política no había llegado a la Casa Blanca. El ayudante le había recomendado iniciar una campaña de recogida de fondos. Y acabó yéndose a pie. En su libro «'The Payoff: Why Wall Street Wins', otro antiguo asistente, Jeff Connaughton, calificó a Biden durante su época de senador como un «autócrata ególatra, decidido a dirigir a su personal a través del miedo». «Nadie está a salvo», dijo a Axios un funcionario de la Administración.

El mandatario, con su hijo Hunter. Reuters

Sus defensores aseguran que tales desplantes obedecen a menudo a su propia autoexigencia y a un profundo enervamiento cuando alguien se presenta ante él sin tener los deberes hechos. Jeff Zients, director de la estrategia contra el Covid-19 en 2021, recibió una sonora bronca del 'tío Joe' que todavía resuena en Washington porque no había suficientes test en el país para detectar la variante Omicron.

Lo mismo ha sucedido con otros colaboradores, directores y jefes de departamento cuando no encuentra en sus análisis los datos que él busca. Y da lo mismo a la agencia a la que pertenezca. En las últimas semanas, al parecer, su actitud se ha visto más tensionada por los problemas legales de su hijo Hunter. En una demostración más de su talante, quizá el más humano, ha hecho saber al Partido Demócrata y a sus asesores directos que no dejará tirado a su vástago y le protegerá hasta el final.

Como sucede con Hunter, podría decirse que el mandatario considera algunos temas 'intocables'. Uno de ellos es su defensa del control de las armas. En la precampaña de 2020, el candidato demócrata fue abordado durante un mitin por un trabajador de Detroit que le afeó su pretensión de «quitarnos las armas». Le explicó que él mismo es propietario de dos escopetas y que su propósito no pasaba por eliminar un derecho constitucional en el país como el de portar armas. El empleado le llamó mentiroso y Biden amenazó con «expulsar tu trasero» fuera de la sala donde ofrecía su mitin antes de dejarle claro que él no trabajaría para individuos «como tú, estúpido». A día de hoy, sigue siendo un tema muy delicado para el inquilino del Despacho Oval. En los primeros siete meses de este año, Estados Unidos ha registrado 416 tiroteos masivos frustrando su política para reducir las muertes por armas de fuego.

Tiene 80 años. Más allá del genio de un veterano que luchó en la guerra, ha sufrido graves tragedias familiares (perdió en accidente a su primera mujer y una hija, así como a otro de sus vástagos, Beau, por enfermedad) y ha jugado siempre en las grandes ligas, algunos expertos achacan parte de su mal humor a la necesidad autoimpuesta de quitarse de encima el estigma de la edad. Ya Donald Trump y su hijo se encargaron de atacarle en la campaña electoral de 2020, y luego en la presidencia, con el recurso repugnante de sufrir una demencia senil y él ha combatido a conciencia las 'fake news' derivadas de aquellas insinuaciones.

Joe Biden sufrió hace unas semanas una caída durante un acto de graduación en Colorado. EFE

Aunque ha sobrellevado con humor públicamente las preguntas al respecto, e incluso las dudas sobre su idoneidad para seguir en la presidencia siendo un octogenario, en privado «se siente puesto a prueba continuamente», señalan algunos de sus exempleados. Alguna vez, es cierto, se le ha visto un gesto de contrariedad iracunda cuando ha cometido un error, por ejemplo, al equivocarse de salida en un estrado. También a Carlos III se le pudo apreciar airado cuando una pluma no funcionó debidamente el día de su coronación. Pero Biden también ha expresado actitudes en las que parece reirse de sí mismo: últimamente ha calzado una especie de cómodas deportivas cuando sube o baja por la escalerilla del Air Force One después de haber sufrido más de un percance con los peldaños.

Cabe apuntar que, según los cronistas, el actual líder de país será el mandatario que más regaña después de Trump y de Bill Clinton, a quien se le enrojecía el rostro e hinchaba una vena del cuello cada vez que se enojaba. Y lo hacía con frecuencia, al decir de las crónicas de Washington. Claro que su mujer, Hillary, no se quedaba atrás. En 2009, siendo secretaria de Estado, aterrizó en el Congo como parte de una gira por varios países africanos. Justo esos días, su marido había conseguido la liberación de dos periodistas en Corea del Norte. Su misión diplomática pasó desapercibida ante esta gesta, pero lo peor llegó cuando un estudiante le preguntó durante un acto público sobre lo que pensaba Bill Clinton de la concesión de un crédito al Gobierno congoleño. Iracunda, Hillary le espetó: «¿Quieres que te diga lo que piensa mi esposo? ¿Eso quieres? Pues verás, la secretaria de Estado soy yo, no mi marido».

A Biden todavía no le han puesto en esa situación, sí en otras realmente comprometidas, sobre todo en la última cena jocosa de los corresponsales de prensa, donde aguantó las bromas con el clásico buen rollo americano propio de Hollywood, pero «su mal genio es el secreto peor guardado en Washington», asevera Chris Whipple, autor de 'The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House'. Y a pesar de ello, se trata de uno de los escasos políticos que han mantenido durante más tiempo a su lado a empleados de confianza. ¿El motivo? Aseguran que posee más bondades que defectos y es preciso «conocerle a fondo para diferenciar a la persona del presidente, del hombre que tiene un sentido de la responsabilidad fuera de lo común y unas exigencias para las que solo unos pocos están preparados».

Lo curioso es que, nada más tomar posesión de la presidencia, Biden prometio despedir «en el acto» al personal de la Casa Blanca que mostrara «falta de respeto» por sus colegas.