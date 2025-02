El talón de Aquiles del 'caso Trump'

Como presidente, Donald Trump ya hizo historia por sufrir dos veces un juicio de 'impeachment' del que salió absuelto. Según la web Litigation Tracker, como magnate él o sus empresas han sufrido más de 4.000 demandas civiles, pero nunca hasta el jueves había sido ... imputado en un caso penal. ¿Qué posibilidades tiene de salir adelante el que presenta el fiscal de Nueva York Alvin Bragg?

Ciertamente no tiene la fuerza que sus enemigos hubieran querido oír. Los 34 cargos por falsificación de documentos empresariales serían sólo una falta administrativa, de la que alguien sin antecedentes podría librarse con una multa de 1.000 dólares por cada uno, de no haber sido agravado a delito serio por haber sido cometidos «con la intención de defraudar y ocultar otro crimen». El problema es que el fiscal no menciona ese otro crimen en la imputación, aunque dejó claro en la exposición de hechos adjunta y la conferencia de prensa posterior que el acusado y sus acólitos actuaron «con el propósito principal de influir en las elecciones» presidenciales de 2016. Trump podría argumentar que al esconder los pagos que hizo a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar un presunto 'affaire' sólo intentaba proteger su matrimonio, pero los hechos, las grabaciones y los testigos dejarán claro que únicamente le importaba ganar los comicios.

Defensa El magnate podría argumentar que al ocultar los pagos a la actriz porno quería salvar su matrimonio

Ése es el paso que permitiría condenar potencialmente al expresidente a entre 4 y 136 años de prisión, aunque el juez Juan Merchán no está obligado a imponerle penas de prisión. Uno pensaría que, dado los virulentos ataques del expresidente contra este magistrado de origen colombiano, su mujer y su hija, estaría tentado de dejar caer sobre el acusado todo el peso de la ley, pero el martes dio muestras de estar más preocupado por dar una imagen de integridad que por canalizar sus bajas pasiones.

El fiscal puede haberse guardado las cartas que presentará en el juicio para defender un caso que muchos analistas consideran sobredimensionado. Ciertamente no son los cargos que uno esperaría ver para entrar en los anales con el primer expresidente imputado criminalmente. «Es bastante incierta la historia que están contando», admitió a 'The Washington Post' el profesor de Derecho de la Universidad de Columbia John Coffee, que considera «vaga» la acusación de que Trump violó leyes electorales. «No digo que sea algo fatal para el caso, pero ese gran misterio del que nos tiene en la oscuridad es lo que les permiten elevar la falta leve a delito grave».

Muchas dudas

Lo decía un experto de una universidad progresista en las páginas de un diario que se ha enfrentado sistemáticamente contra el expresidente. Las mismas dudas albergaban algunos de los tertulianos de la CNN, un canal considerado por Trump como «el enemigo del pueblo».

Y hasta el senador Mitt Romney, uno de los siete republicanos que votó por inhabilitarle en su segundo juicio de 'impeachment', emitió el martes un comunicado reiterando su creencia de que la conducta del presidente Trump «es inadecuada para el puesto», pero «aun así creo que el fiscal neoyorquino ha estirado el caso para poder acusarle de cargos criminales de acuerdo a su agenda política», escribió. «Ese exceso sienta un peligroso precedente para criminalizar a oponentes políticos y daña la fe del público en nuestro sistema judicial», lapidó.