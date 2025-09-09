HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 9 de septiembre, en Extremadura?

El Supremo de EE UU revisará por la vía rápida los aranceles de Trump

Las partes tendrán que presentar sus argumentos antes del día 19 y defenderlos en noviembre

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal en Nueva York

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:38

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este martes tramitar por la vía rápida el pulso judicial sobre los aranceles globales de la administración Trump ... y programó la vista oral para la primera semana de noviembre, de acuerdo a la solicitud del Gobierno para resolver el caso con urgencia. Entre tanto, los aranceles seguirán en vigor.

