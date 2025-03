El sheriff de Fulton a Trump: «La cárcel está abierta las 24 horas»

Donald Trump tiene ya kilometraje en presentarse ante los tribunales -cuatro imputaciones penales en cinco meses-, pero la de Georgia será una experiencia muy distinta. ... Los tribunales podrían facilitarle la lectura de cargos por zoom, de los que sin duda se declarará inocente, pero eso no impedirá que tenga que presentarse en la cárcel del condado de Fulton «como un delincuente cualquiera», ha advertido el sheriff del condado, Pat Labat, que pretende tomarle la infame foto policial de la que se libró en Nueva York y las huellas dactilares. «La cárcel está abierta las 24 horas», le invitó, a pregunta de la prensa.

Una hilera de cámaras y televisiones satélite hace guardia a las afueras de esas instalaciones del condado de Fulton, que no son precisamente una de las mansiones con grifería de oro a las que Trump está acostumbrado. En septiembre pasado Lashawn Thompson, un enfermo físico y mental de 35 años, que esperaba juicio en prisión, al no poder pagar la fianza, murió en su celda devorado por las chinches, piojos, sarna y otras plagas que habían infectado su colchón, en una celda «indigna de cualquier animal», dijo el abogado de la familia en mayo, cuando hizo pública la autopsia.

En lo que va de año otras seis personas han muerto por distintas causas en esta cárcel donde se hacinan 3.000 personas, más del doble del cupo de 1.300 para el que fue construida en 1985. El Southern Center for Human Rights ha denunciado en un informe las condiciones antihigiénicas y la «desnutrición significativa» en la que se encuentran los detenidos.

Todo el mundo sabe que por mucho que el sheriff Labat, un afroamericano demócrata, quiera ponérselo difícil, el expresidente entrará por una puerta y saldrá por la otra, escoltado por los servicios secretos que en estos momentos negocian la mejor forma para él. Trump y sus 18 socios imputados en la empresa de crimen organizado que montó para darle la vuelta al resultado de las elecciones de Georgia tienen hasta el viernes 25 a mediodía para entregarse. Será el final de una semana intensa que empezará el lunes con una conferencia de prensa en la que ha prometido presentar un informe «irrefutable» que, según él, le exonerará completamente de las acusaciones presentadas, ha dicho en la red de Truth Social.

El miércoles, al menos siete candidatos a la nominación presidencial del Partido Republicano debatirán sus posturas por primera vez en esta campaña desde la Universidad de Milwaukee (Wisconsin), tras jurar lealtad al ganador de las primarias. No se espera que Trump comparta con ellos el escenario, porque el expresidente lleva tanta ventaja en las encuestas que dice no tener necesidad de exponerse a ese careo y proporcionarles atención con su presencia, pero tratándose de Trump todo es posible. De hecho, el mandatario tiene este jueves un acto de recaudación de fondo en el vecino estado de Tennessee. Los 400 kilómetros de distancia entre Nashville y Atlanta serían un suspiro para su avión privado, lo que ha desatado la especulación de que podría aprovechar esa visita para quitarse de encima el incómodo trámite por el que tendrá que pasar en la cárcel de la calle Rice.

A un paso de ganar las primarias

Hace diez días, cuando fue imputado en Washington, Trump fardó en las redes sociales de que estaba «a una imputación de ganar nuevamente las elecciones» y no le faltaba razón, pero solo en cuanto a las primarias. La última encuesta encargada por Associated Press revela que 7 de cada 10 republicanos tiene una imagen favorable de él y el 63% quiere que se presente de nuevo. Por contra, el 53% de los estadounidenses dice que «definitivamente» no votará por él. Sumado al 11% que «probablemente no lo haría», su nominación podría servir la reelección en bandeja al presidente Joe Biden.

De ahí que la posición del aparato republicano de Georgia sirva de faro a los que ven estas primarias como la última oportunidad del partido de Reagan y Bush para evitar el naufragio. «Las elecciones del 2020 en Georgia no se robaron», tuiteó este miércoles tajante el gobernador Brian Kemp, en respuesta al expresidente, al que ha prometido apoyar si se convierte en candidato de su partido. «El futuro de nuestro país está en juego».

Trump y sus acólitos intentarán sacar el juicio de la jurisdicción de este estado sureño y conservador que no les es favorable, con el argumento de que los crímenes de los que se les acusan ocurrieron durante el ejercicio de sus funciones en el Gobierno federal. Una estrategia que les pondría a tiro de un indulto presidencial, en caso de que fueran condenados, y lejos del sheriff Labat.