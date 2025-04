Romney reta a Biden y Trump a imitarle en su retiro

Antes de que acabe la semana, Joe Biden ha escuchado tres veces decir que es demasiado viejo para volver a presentarse a las elecciones. Primero, ... el lunes en las páginas del diario New York Times. Segundo, el martes, en las del Washington Post. Y tercero, este jueves, de boca del senador republicano Mitt Romney. No será la última vez que lo oiga.

Parecería que el mandatario no debería importarle lo que dice la oposición, pero Romnie es la última voz juiciosa dentro del partido conservador que Trump ha tomado al asalto. Con el anuncio de que no volverá a presentarse el año que viene a las elecciones por el asiento de Utah en el Senado, se consolida el fin del partido de Regan y Bush. Uno que todavía obedece a reglas democráticas y principios conservadores. El que queda es un club servil y radical que responde a un autócrata enjuiciado por intentar descarrilar la democracia para perpetuarse en el poder.

Romnie sabe que tal como pintan las encuestas, las próximas elecciones será un nuevo enfrentamiento entre Trump y Biden. Dado que ninguno de los dos va a afrontar los temas críticos que le preocupan, como la deuda galopante o la crisis del cambio climático, «el presidente Biden porque no es capaz y el expresidente Trump porque no quiere», explicó este jueves, cree que es mejor saltar del barco y evitarse las frustraciones.

«Tengo 76 años y para cuando acabase otro mandato estaría a mitad de los 80», explicó en conferencia de prensa. «Francamente, es hora de una nueva generación de líderes. Tanto Trump como Biden deberían hacerse a un lado y dejar que otros más jóvenes resuelvan los problemas del partido».

El empresario mormón que fuera gobernador de Massachusetts y encarrilase las olimpiadas de invierno de Utah en 2002, ha aspirado dos veces a la presidencia, como hiciera también su padre en una ocasión. Pese a ser abiertamente crítico con Trump, cuando éste ganó las elecciones de 2016 se dejó engatusar con la idea de que podía ser su secretario de Estado, pero todo indica que el magnate solo quería humillarle públicamente.

Juicios pendientes

Romnie se mantuvo firme durante su mandato como una voz disidente capaz de decir lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a expresar por miedo a la furia del presidente. De hecho, fue el único que votó las dos veces a favor de su impeachment. Su gran sorpresa en el Senado, cuenta en una biografía cuyo adelanto publicó este jueves la revista The Atlantic, fue darse cuenta de que muchos compartían en privado su repulsión por el presidente.

La falta de valor para expresarlo ha favorecido un cambio de dirección en el partido en el que ya no queda sitio para seudo moderados como él. «Está muy claro que el partido se ha inclinado hacia un mensaje de demagogia populista», dijo este jueves en entrevista a The Washington Post. Ninguno de los dos aspirantes a la nominación presidencial que siguen de lejos a Trump en las encuestas -Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy- encarnan los principios conservadores y juiciosos con los que él podría identificarse. «Todos hablan el idioma de MAGA (Make America Great Again, el eslogan de Trump convertido en movimiento político). Si acaso, podría apoyar al ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, la ex embajadora de Trump en la ONU, Nikki Haley o el senador de Carolina del sur Tim Scott, pero no les ve posibilidades. Como tampoco cree que los juicios pendientes puedan afectar el resultado de las elecciones. «La gente responde a las noticias nuevas y el 6 de enero son noticias pasadas», dijo. En cambio, la investigación sobre Hunter Biden es nueva, y aunque «le sorprendería» mucho que el presidente se hubiera beneficiado personalmente de los negocios de su hijo en el extranjero, cree que le puede perjudicar políticamente.

Al final el resultado de las elecciones que anticipa en este momento «es 50-50», predijo. «Si tuviera que apostar, diría que puede ir hacia cualquiera de los dos, pero todavía pueden pasar muchas cosas hasta final de 2024», cuando acabará también su mandato.