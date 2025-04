Trudeau anuncia su dimisión como primer ministro de Canadá

A falta de dos semanas para que vuelva a la Casa Blanca, la sombra de Donald Trump ya planea sobre el mundo. Uno de los ... políticos a los que más desprecia, Justin Trudeau, ha anunciado este lunes que dimitirá en breve como primer ministro de Canadá y que dejará de encabezar el Partido Liberal en cuanto su formación encuentre un sustituto. Su pérdida de popularidad, la falta de apoyos en su propio partido y el alza del coste de la vida han tumbado la imagen de un político de 53 años que buscaba su cuarto mandato tras casi diez años en el poder. A todo eso se ha unido el regreso de Trump, que ya ha anunciado que aplicará fuertes aranceles a los productos del país vecino. El 77% de las exportaciones canadienses tienen como destino EE UU. Y desde el 20 de enero en Washington mandará de nuevo el magnate republicano, que considera a Trudeau un simple «gobernador de Canadá».

«Anoche, durante la cena, les conté a mis hijos la decisión que hoy comparto con ustedes. Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que mi formación elija a su próximo representante mediante un proceso competitivo a nivel nacional», declaró Trudeau, que dirige el país desde 2015 y que es hijo de Pierre Elliot Trudeau, antiguo máximo mandatario canadiense . «Este país merece una verdadera opción en las próximas elecciones, y me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas, no puedo ser la mejor opción en esas elecciones», argumentó Justin Trudeau. Los comicios están previstos para octubre de este año, aunque ahora podrían adelantarse. «Es hora de un reinicio. Es hora de que baje la temperatura, de que la gente tenga un nuevo comienzo en el Parlamento», agregó.

La presión en torno a Trudeau era máxima. Cada vez se alzaban más voces para que dimitiera, incluso dentro de su partido, desde la renuncia de la viceprimerministra Chrystia Freeland el 16 de diciembre de 2024. Eso supuso una bomba en el interior de la formación liberal. Freeland se opuso al aumento de gasto defendido por Trudeau. Acusó al primer ministro de adoptar medidas populistas, como bajar las tasas sobre algunos productos navideños. No quiso aceptar más cargos para las cuentas públicas, ya muy dañadas, y dejó el Ejecutivo.

En ese contexto de crisis económica, con el bolsillo de los ciudadanos cada vez más vacío y con viviendas cuyos precios no dejan de subir, llega Trump a la presidencia de Estados Unidos. Ha sido la puntilla. El líder republicano ha prometido imponer aranceles del 25% a Canadá. Trudeau viajó a Florida en noviembre para reunirse con el presidente electo de Estados Unidos en su residencia de Mar-a-Lago. Pretendía llegar a un acuerdo comercial. No lo consiguió. Trump no ha dejado de atizarle desde entonces a través de la redes sociales.

Trudeau entró en la política tarde, en 2007. Fue elegido diputado por Montreal en 2008 y luego se convirtió en líder del Partido Liberal en 2013. Dos años después ya era primer ministro. Su sonrisa inundó las portadas. Joven y atractivo. Aplicó sus principios progresistas y puso el foco en la defensa de los derechos de la mujeres y en la lucha contra el cambio climático. Repitió victoria electoral en 2019 y en los comicios anticipados de 2021.

Pero su popularidad comenzó a caer hace dos años por el enojo de la ciudadanía ante los altos precios y la escasez de viviendas. No ha conseguido recuperarse. El Partido Liberal busca sustituto: Chrystia Freeland, Dominic LeBlanc (ministro de Finanzas) y el exgobernador del Banco de Canadá Mark Carney son los mejor situados.

En el anuncio de su dimisión, Trudeau defendió su gestión y alertó sobre el futuro: «He luchado por este país, por fortalecer y hacer crecer la clase media. Por unirnos durante la pandemia, por la reconciliación y para defender el libre comercio en este continente. También para mantenernos firmes en el apoyo a Ucrania. Para defender la democracia y luchar contra el cambio climático. Y para preparar nuestra economía para el futuro. Nos encontramos en un momento crítico en el mundo».

Con las encuestas en contra

Pero las encuestas juegan en su contra. Anuncian que los liberales perderán las próximas elecciones por un amplio margen frente a los conservadores, a quienes algunos sondeos dan una ventaja de 25 puntos. El 67% de los consultados dice estar a favor de la dimisión de Trudeau.

El Parlamento debía reanudar sus sesiones el 27 de enero y los partidos de la oposición habían prometido derrocar al Gobierno lo antes posible, probablemente a finales de marzo. Ahora, tras anunciar que va a dimitir, Trudeau pretende que las sesiones no vuelvan hasta el 24 de marzo. Así, una moción de censura tendría que esperar a mayo. Eso daría tiempo a los liberales para encontrar a un nuevo líder de cara a la cita electoral.

Los conservadores están encabezados por Pierre Poilievre. Saltó a la fama a principios de 2022 cuando apoyó a los camioneros que tomaron el centro de Ottawa como parte de una protesta contra la vacunación obligatoria contra el Covid-19.