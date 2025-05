La política exterior de Trump también estará dominada por la doctrina de 'America First'

El lunes, cuando el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, tomó el micrófono para anunciar el voto de su estado, Kentucky, en favor de la ... nominación de Donald Trump, fue abucheado. McConnell respondió con una sonrisa forzada. El martes, igual de incómoda por las reprobaciones, la exembajadora de Trump en la ONU, Nikki Haley, se cuidó de pronunciarse en favor de las ayudas a Ucrania que defendió durante su campaña. La paz a través de la fuerza que articula la política exterior de Trump no tiene a Ucrania, y ni siquiera a Europa, entre sus intereses nacionales.

Le avala haber gobernado cuatro años sin empezar ninguna guerra, mientras que Biden acabará su mandato con dos nuevos frentes: Ucrania y Gaza. Trump ha elegido como su segundo a alguien que comparte sus ideas, el joven senador J. D. Vance, que este miércoles aceptó oficialmente el cargo sobre el escenario de la convención del Partido Republicano en Milwaukee. El periodista y asesor informal del magnate, Tucker Carlson, le previno de elegir a un halcón afín a las políticas neoconservadoras como el senador Marco Rubio, porque según él, los militares, la CIA y los poderes fácticos le asesinarían para que ascendiese al poder.

Trump es consciente de que durante su primer mandato no pudo dominar al cuerpo castrense, a pesar de tener a varios generales en su Gobierno. De haber contado con su lealtad podría haber sacado a la calle a las tropas para aplacar los disturbios raciales que siguieron al asesinato policial de George Floyd, o facilitar el asalto al Capitolio. Su fuerza está destinada a hacerse respetar mediante el miedo.

Vance, presentado este miércoles en el escenario por su esposa, tan renuente a la política como Melania Trump, dice que descubrió en su despliegue a Irak con los marines los engaños de la política exterior. Desde entonces no se alinea con los objetivos oficiales de seguridad nacional. Las mentiras de la invasión de Irak y las lecciones de Afganistán le han convertido en un escéptico de la propaganda, lo que influye en su opinión sobre la guerra de Ucrania. «Son exactamente los mismos argumentos que hace veinte años, pero con nombres distintos», dijo de las peticiones para enviar más armas a ese país. «No creo que sea en interés de Estados Unidos financiar otra guerra interminable en Ucrania», afirmó durante una charla en el Instituto Quincey, un 'think tank' conservador de Washington. Los centristas republicanos de Reagan, como McConnell, dijeron entender de dónde venía la saturación bélica de una parte del país, pero insistieron en que «se trata de una amenaza existencial de Rusia a Estados Unidos, no sólo a Ucrania», respondió entonces McConnell, que esta semana no puede permitirse hablar para no romper la imagen de unidad que busca transmitir la convención del partido. Vance no cree que Putin sea una amenaza para EE UU, ni siquiera para Europa. «No es Hitler», atajó.

Simpatía por Putin

El delfín de Trump comparte su simpatía por el presidente ruso y hasta dice entender que se sintiese amenazado por el acercamiento de Ucrania a Europa y a la OTAN. Su posición es similar a la de Trump: acabar con esa guerra negociando una cesión de territorio. «Volver a las fronteras de 1991 es una fantasía», escribió en un artículo que publicó en abril en 'The New York Times'. En su opinión, Ucrania debe limitarse a una defensa estratégica para preservar sus fuerzas, detener el sangrado y ganar tiempo para comenzar las negociaciones. «Cuanto antes EE UU confronte esta verdad, antes podremos arreglar este lío y trabar la paz», añadió.

Vance dice que hay que aprender de las mentiras de la invasión de Irak y de las lecciones de Afganistán

Sus palabras escandalizan a los líderes europeos y a los republicanos ajenos al movimiento MAGA. El mensaje que estos envían al presidente, Volodímir Zelenski, con el que Vance evitó reunirse cuando lo hizo una delegación del Congreso, es: «Más vale que te des prisa en ganar la guerra».

Toda la política exterior de Trump gira en torno a ese 'América First', lo que pone los intereses inmediatos de su país por delante de cualquier estrategia geopolítica internacional. Ni Vance ni Trump proponen, a priori, salirse de la OTAN, pero presionarán a los aliados europeos a que asuman su propia defensa. La Alianza no podrá contar ya con Estados Unidos para rescatar a Europa en caso de una agresión, lo que siempre ha sido el mejor elemento disuasorio, núcleo de su defensa.

Eso no significa que un gobierno de Trump fuera a redirigir sus fuerzas militares hacia Asia, aunque Vance dice que hay que hacer todo lo posible para evitar que China ataque a Taiwán. El gigante asiático sentiría el calor de una vuelta de Trump al poder más en el plano económico, a golpe de aranceles para grabar sus exportaciones.