Los miles de asistentes al festival Burning Man comienzan a ser evacuados

La angustia de los 70.000 asistentes al emblemático festival estadounidense de música Burning Man, que estuvieron atrapados durante tres días consecutivos por el temporal, ... por fin ha terminado. Las fuertes lluvias que asolaron a Nevada el pasado viernes convirtieron el lugar donde se celebra cada año el evento -en el desierto cerca de la ciudad de Reno, en el oeste del país- en un lodazal aislando a todos los participantes. Después de que la tormenta haya empezado a remitir esta semana, los organizadores han autorizado este martes la salida del recinto.

En torno a las 10.45 horas (hora local) del sábado, los responsables del festival, que atrae a miles de personas, comunicaron que las puertas de entrada y salida de 'Black Rock City' -la ciudad temporal que se construye específicamente para el espectáculo- permanecerían cerradas y dieron a los asistentes la orden de dosificar agua, comida y combustible y de buscar cobijo.

«Cuiden a sus vecinos», decían los responsables del festival. Las lluvias torrenciales equivalentes a la cantidad de dos o tres meses que cayeron en sólo unas pocas horas, derribaron las estructuras de la metrópolis ficticia. Las vías intransitables llenas de lodo dejaron a cientos de coches varados, por lo que se prohibió conducir por allí. Aunque muchos decidieron aventurarse. Caminatas de más de diez kilómetros en medio del fango hasta la carretera más cercana separaba a los desesperados por salir de los que decidieron permanecer en el lugar hasta que las condiciones meteorológicas mejoren. El aeropuerto más cercano queda a tres horas en vehículo en Reno.

Además el servicio de internet no estaba disponible o era irregular, relataron algunos testigos. Las decenas de miles de asistentes se encontraron con dificultades para disfrutar de las actividades culturales desde el principio. El día de la inauguración, el 27 de agosto, activistas climáticos y anticapitalistas bloquearon una carretera que conducía al Burning Man, dando lugar a atascos que se extendieron a lo largo de varios kilómetros.

Ampliar Cientos de vehículos salen del desierto de Nevada REUTERS

Un muerto

La Policía informó el lunes que investigaba la muerte de un hombre, de 32 años. Aunque todavía no se ha determinado la causa del fallecimiento. La Oficina del Sheriff del Condado de Pershing aseguró que el deceso ocurrió durante el evento, pero aún no está claro si fue a causa del temporal. Se espera el informe toxicológico. «Nuestro departamento de servicio de urgencias atendió muy rápidamente una llamada para un hombre de aproximadamente 40 años y no pudo reanimar al paciente», dijeron los organizadores, sin dar más detalles.

Las alertas por inundaciones continúan vigentes en el noreste de Nevada. El tiempo en el festival de este año contrasta fuertemente con el del año pasado, cuando las temperaturas superaron los 40 grados.