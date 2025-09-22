HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los gobiernos vuelven a darse cita en la Asamblea General de la ONU. AFP

La ONU no crece pese a cumplir 80 años

Las guerras de Gaza y Ucrania vuelven a ser, como en 2024, el centro de la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha perdido tensión como mediadora y se ve asediada por el descenso de contribuciones

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:33

La ONU dedica este lunes la primera hora de su Asamblea General para recordar que es el 80º aniversario de la institución nacida en 1945 ... de un mundo en cenizas para salvaguardar el progreso, la seguridad y los derechos humanos. La efeméride es muy importante, pero a los socios les pilla en horas nada festivas. Con dos grandes guerras en marcha, la sombra de la crisis presupuestaria, una burocracia interna desmesurada y el protagonismo creciente de las superpotencias, el cónclave testará si Naciones Unidas es aún un valor trascendente en la la geopolítica mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

