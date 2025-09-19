HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Erika Kirk y su marido, Charlie, durante un acto de Turning Point USA en Dakota. AFP

¿Quiénes son las mujeres que defenderán el legado del asesinado Charlie Kirk?

Su viuda, la predicadora Erika Kirk, y una gurú digital de la medicina cristiana, Alex Clark, se conjuran para que la organización llegue a todos los círculos educativos de EE UU y empodere la presencia femenina

Miguel Pérez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:11

«Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país ... y en este mundo. No tienen idea del fuego que han encendido en esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra». Erika Kirk se pronunció de esta manera el 12 de septiembre sobre el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, a manos de un francotirador durante una charla en la Universidad de Utah. Su discuso encaja a la perfección con esta expromotora de una línea de ropa cristiana que comenzó su relación con el fallecido líder ultraconservador en 2018 y se convirtió instantáneamente en su más ferviente seguidora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  2. 2 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  3. 3

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  4. 4 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  5. 5 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  6. 6 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  7. 7 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  8. 8

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  9. 9

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia
  10. 10 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Quiénes son las mujeres que defenderán el legado del asesinado Charlie Kirk?

¿Quiénes son las mujeres que defenderán el legado del asesinado Charlie Kirk?