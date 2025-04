Melania Trump culpa a los medios de los intentos de asesinato contra su marido

La ex primera dama Melania Trump rompió este jueves su silencio para promocionar el libro que ha escrito sobre sus memorias bajo el título de ' ... Melania', que saldrá a la venta el mes que viene. Para esa ocasión eligió una entrevistadora afín, Ainsley Earhardt, de Fox News, cuya pregunta más inquisitiva fue sobre los intentos de asesinato contra su esposo, el expresidente Donald Trump.

La modelo eslovaca, que se dice preparada para el papel de primera dama y el escrutinio público por su carrera en la pasarela, culpó a los «líderes del partido opositor y a los medios de comunicación tradicionales» de haber creado un clima que propició estos ataques. «El primero fue en Butler, Pensilvania,» relató. «Recuerdo que lo estaba viendo por televisión, pero como estaba trabajando y me distraía, paré la transmisión. Unos minutos después, recibí una llamada. Me dijeron que estaba bien, pero que había habido un tiroteo. Corrí a la televisión, rebobiné y vi a mi esposo en el suelo. No sabíamos qué había pasado exactamente.»

Al día siguiente salió de su habitual silencio para hacer pública una carta al país en la que apelaba a la humanidad colectiva para buscar «la armonía, el amor y la compasión por encima de nuestras diferencias políticas». La entrevistadora no le preguntó si ha hablado de esos conceptos con su marido, pese a que ella insistió en que todo el país debe leer su carta. De hecho, se quejó de que la noticia sobre el intento de asesinato «desapareció días después, fue muy extraño, todo se quedó en silencio», dijo, sugiriendo algún tipo de conspiración.

Dos meses más tarde ocurrió otro intento de asesinato en el campo de golf de Trump en Palm Beach. «Yo estaba en Nueva York y me enteré por televisión. Llamé de inmediato y me dijeron que estaba bien, gracias al gran trabajo del servicio secreto. Fue un milagro,» afirmó Melania, que atribuye a Dios salvar a su marido.

La ex primera dama dice apoyar «plenamente» la campaña actual de su esposo, aunque no participa en ella y ni siquiera habló en la convención en la que fue nominado candidato, como hiciera la primera vez. «Donald siente pasión por hacer de Estados Unidos un gran país nuevamente. Quiere que la nación prospere y vuelva a ser segura para todos. Es el momento adecuado para que regrese y lidere el país,» dijo. A su marido le define como «un hombre de familia, fuerte, decidido, que no tiene miedo de luchar por lo que cree y ama profundamente a su país.»

Parece lista para volver a la Casa Blanca y seguir codeándose con otras primeras damas, de entre las que destacó cariñosamente a Brigitte Macron, con la que siempre dice reírse. El enojo con las instituciones y las investigaciones de los delitos de los que se acusa a su marido entraron al terreno personal cuando recordó cómo el FBI registró sus aposentos en busca de los documentos clasificados que el expresidente se llevó de la Casa Blanca como souvenirs y se negó a devolver. «Fue una invasión de privacidad total. Registraron incluso la habitación de (su hijo) Barron. Me indignó mucho ver cómo revisaban mis pertenencias personales», expresó visiblemente molesta.