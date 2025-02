Una madre dispara contra sus cuatro hijas, mata a tres y luego se suicida en Estados Unidos

El condado de Big Horn, en el Estado de Wyoming, está de luto desde el pasado lunes cuando un estremecedor crimen rompió la paz de ... este tranquilo enclave del noroeste de Estados Unidos, de apenas 500 habitantes. Una madre disparó a sus cuatro hijas dentro de su casa, tres de ellas murieron. La progenitora acabó suicidándose.

Fue la propia autora de los disparos, identificada como Tranyelle Harshman, quien llamó a emergencias al mediodía para informar de que había abierto fuego contra sus cuatro descendientes y que creía que estaban muertas, según el comunicado de prensa de la oficina del sheriff. La mujer, de 32 años, añadió la dirección donde se encontraban los cadáveres y comunicó su intención de acabar con su vida de un tiro.

Los intentos del operador de emergencias para disuadir a la presunta asesina de sus pretensiones y mantenerla al teléfono fueron en vano. La llamada se cortó antes de la llegada de la patrulla a la vivienda y encontraron a la mujer en su dormitorio, con un hilo de vida. En la casa, los agentes también descubrieron los cuerpos de dos de las niñas, de 2 y 9 años, una en su cuna y la otra en su cama. Otra de las menores, de 2 años, fue hallada viva, pero falleció poco después como conscuencia de las heridas de bala.

La cuarta hija, Olivia, de 7 años, fue trasladada al hospital local junto a su madre. Según las autoridades, Harshman falleció a causa de las heridas tras dispararse. La pequeña se encuentra en estado crítico y lucha por su vida en otro centro especializado, donde recibe atención avanzada por una lesión cerebral traumática severa.

«Mi esposa no es un monstruo»

El marido de la presunta autora de los hechos y padre de las dos niñas pequeñas, Cliff Harshman, reveló que su mujer había estado recibiendo tratamiento por problemas de salud mental, trastorno de estrés postraumático y depresión posparto. «Mi esposa no es un monstruo», insistió, enfatizando que las acciones de Tranyelle fueron influenciadas por estos problemas de salud y el tratamiento con fármacos. «La gente no entiende que la enfermedad mental no es solo cuestión de fuerza de voluntad. Son desequilibrios químicos en el cerebro. Son caminos neuronales dañados. Y puede verse exacerbado si se intenta solucionarlo con medicamentos», explicó Cliff. «Ella era una madre increíble y amaba a esas niñas».

Quinn Blackmer, expareja de Tranyelle y padre de las dos hijas mayores, también rompió el silencio tras la trágica pérdida familiar. «Estoy furioso. Estoy haciendo todo lo posible por enterrar este sentimiento y concentrarme en el presente, porque esa ira no va a traer de vuelta a mis hijas», expresó.

El padre de Olivia y amigos de la familia han iniciado campañas de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos de la pequeña. «La tragedia nos ha golpeado, dejándonos destrozados y con el corazón roto». Cliff y Quinn se han unido ante el dolor, ya que la última pareja de la mujer consideraba a las hijas del otro matrimonio de Tranyelle como si fueran suyas.