Un Kennedy disputará la presidencia a Biden

La entrada de un Kennedy en la campaña presidencial podía haber sido el titular de todos los medios este jueves, pero Robert Kennedy Jr, sobrino ... del presidente asesinado e hijo de su hermano, también asesinado, no es precisamente el hijo predilecto de Camelot, sino su oveja negra.

Con todo, al introducir el miércoles los papeles ante la Comisión Electoral de Boston para presentarse como aspirante a la candidatura presidencial del Partido Demócrata, el abogado medioambientalista se convirtió en el cuarto Kennedy en aspirar a la Casa Blanca. Según su tesorero de campaña, John E. Sullivan, anunciará oficialmente su candidatura este 19 de abril en Boston.

El tercer hijo de Robert Kennedy tenía 14 años cuando su padre fue asesinado de un disparo en un mitin en Los Ángeles. Varias veces a lo largo de su vida ha flirteado con la política, pero es a esta edad tardía, 69 años, cuando por fin ha decidido entrar en la competición más disputada del país que costó la vida a su padre. Sin duda la edad madura de otros aspirantes potenciales -Joe Biden tiene 80 años y Trump 76-, ha puesto en perspectiva sus años dorados. Y ante un rematch potencial de la campaña de 2016, cualquier competencia que refresque la contienda será bienvenida por parte del electorado, que no del partido.

El aparato demócrata ha cerrado filas en torno al presidente, que según fuentes de Político no anunciará su decisión hasta el verano para dar tiempo a que se esfume la atención suscitada por la imputación de Donald Trump. Nadie de dentro del sistema que esté en su sano juicio se atrevería a oponerse al mandatario, so pena de caer en el ostracismo, pero este Kennedy no es parte del sistema. Por el contrario, es todo un antisistema.

Tenía a sus espaldas una noble carrera como abogado medioambientalista que ha defendido a lo largo de su vida a indígenas de varios países y las víctimas más humildes de la polución, sin miedo a demandar a las autoridades. Algo pasó en 2015, cuando redirigió su furia contra las farmacéuticas cuyas vacunas culpaba de la epidemia de autismo. Su escepticismo no hizo más que crecer durante la pandemia, cuando se convirtió en adalid de los anti vacunas. Su nombre, su discurso locuaz, y la sensatez de algunos argumentos, como el daño del confinamiento a los niños, que por primera vez en la historia eran sacrificados por la salud de los adultos, tuvieron tanto impacto que tres de sus diez hermanos salieron a desacreditarle.

Kathleen, que ha sido lugarteniente del gobernador de Maryland, Joseph, es congresista por Massachusetts, y Cris, que aspiró a gobernador de Illinois, escribieron un artículo de opinión en Político lamentando que fuese «parte de una campaña de desinformación con consecuencias mortales». Con ello solo consiguieron alienarlo más. En 2021 publicó un libro llamado «el verdadero Anthony Fauci», en el que atacaba al epidemiólogo jefe por perpetrar lo que consideraba «un golpe de Estado contra las democracias occidentales». Al año siguiente una foto de Instagram le mostraba en el backstage de un acto de Trump, junto a sus acólitos Roger Stone y Michael Flynn. New York Magazine sostenía este jueves que Steve Bannon le habría alentado a presentarse a la nominación del Partido Demócrata como un caballo de Troya.

Kennedy había dicho que sólo se presentaría si veía que podía «recaudar el dinero y movilizar a suficiente gente como para ganar», tuiteó el mes pasado. Ahora que dice haber superado el principal obstáculo -la resistencia de su esposa-, está listo para convertirse en el segundo aspirante demócrata. La autora de libros de autoayuda Marianne Williamson se le adelantó el mes pasado.