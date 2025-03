Kansas pone a prueba el derecho al aborto en EE UU

diana martínez Martes, 2 de agosto 2022 | Actualizado 03/08/2022 00:13h. Comenta Compartir

Desde que el Tribunal Supremo norteamericano falló en contra del aborto el pasado mes de junio, los Estados tienen en su mano decidir si ilegalizarlo, limitarlo o o permitir la interrupción del embarazo. Missouri fue el primero en prohibirlo, después Missisippi hizo lo mismo, en Idaho la ley entrará en vigor el 25 de agosto, y ayer le tocó el turno a Kansas, el primer territorio del país en permitir que la decisión la tomen los ciudadanos.

Esta votación es toda una prueba para pulsar por primera vez la opinión pública estadounidense en las urnas después de que la Corte Suprema invalidase la conocida sentencia 'Roe vs. Wade', que desde 1973 protegía el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Los colegios electorales en Kansas cerraron a las 19.00 hora local (las 2.00 en España).

Los defensores del derecho a interrumpir el embarazo criticaron la redacción enrevesada de la única pregunta de la papeleta, qie decía: «Debido a que los habitantes de Kansas valoran tanto a las mujeres como a los niños, la Constitución del Estado de Kansas no exige que el Gobierno financie el aborto y no crea ni garantiza el derecho al aborto. En la medida permitida por la Constitución de Estados Unidos, el pueblo, a través de sus representantes estatales electos y senadores estatales, puede aprobar leyes sobre el aborto, incluidas, entre otras, leyes que tengan en cuenta las circunstancias de embarazo resultantes de violación o incesto, o circunstancias de necesidad para salvar la vida de la madre». Tras ello hay dos respuestas, sí o no.

«Lo han hecho a propósito para confundir a la gente», denunció ayer al diario 'The Washington Post' Anne Melia, de 62 años, voluntaria de Kansas por la Libertad Constitucional. Y es que votar 'no' significaba que se apoya el derecho al aborto, mientras que el 'sí' anularía su protección.

En paralelo, un tribunal de apelaciones prohibió ayer el aborto en Kentucky, dando la razón al fiscal republicano Daniel Cameron, quien insistió en seguir trabajando para dar «garantías a las mujeres y los niños no natos».

También ayer, el Departamento de Justicia de EE UU presentó la primera demanda contra un Estado desde la resolución del Supremo. El litigio es contra Idaho, que en la ley que entrará próximamente en vigor restringe el acceso al aborto a pacientes que necesitan interrumpir su embarazo para recibir un tratamiento médico de emergencia.