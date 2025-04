El fuego asedia Hollywood mientras en Santa Mónica se impone el toque de queda

«Lamentablemente, las casas de nuestra calle ya no existen», se duele el actor James Woods

Pacific Palisades es un distrito situado a unos treinta kilómetros del centro de Los Ángeles dominado por calles amables e impresionantes vistas que en apenas dos días se han transformado en un lugar «pavoroso». El actor Eugene Levy, alcalde honorario de esta comunidad, narró este miércoles cómo se vio atrapado en el colapso protagonizado por los vehículos que pretendían evacuar mientras a su alrededor «el humo se veía bastante negro e intenso. No pude ver ninguna llama, pero el humo era muy oscuro», contó a 'Los Angeles Times'. Otro intérprete, el veterano James Woods, agradeció en las redes sociales el apoyo de «la gente que se está preocupando por nosotros». El actor admitía desconocer si su hogar había sido devorado por las llamas. «Hemos podido evacuar con éxito. No sé si nuestra casa todavía está en pie, pero lamentablemente las de nuestra pequeña calle no lo están».

Spencer Pratt y su mujer, Heidi Montag, conocidos por el 'reality' de MTV 'The Hills', anunciaron que perdieron su villa y todas sus pertenencias. Pratt grabó y publicó un vídeo mientras el inmueble ardía. En otra grabación previa había dicho: «Esto no pinta bien».

En Pacific Palisades tienen su residencia Tom Hanks, Michael Keaton, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon o Adam Sandler. También es conocido por alojar a múltiples deportistas. La familia del entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick, figuraba entre los 30.000 desalojados del distrito. «Sé que mucha gente está asustada,incluida mi familia», aseguró Redick.