HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 16 de septiembre, en Extremadura?

Un grupo anti-Trump proyecta sobre el castillo de Windsor fotos relacionadas con el caso Epstein

Los Trump llegan al Reino Unido con el anuncio de que EE UU invertirá 42.000 euros en las islas británicas

T. Nieva

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 01:04

Nada más bajarse del avión en su segunda visita de Estado al Reino Unido el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció un acuerdo por ... el que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses invertirán 42.000 millones de dólares en las islas británicas para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la computación cuántica y la energía nuclear civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  2. 2 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  3. 3 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  4. 4

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  5. 5 La Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  6. 6 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  7. 7

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  8. 8

    Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto
  9. 9 El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un grupo anti-Trump proyecta sobre el castillo de Windsor fotos relacionadas con el caso Epstein

Un grupo anti-Trump proyecta sobre el castillo de Windsor fotos relacionadas con el caso Epstein