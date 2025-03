Duelo entre Kennedy y Trump

Solo se habla de Trump y Biden. ¿Cómo sería el contraste entre Trump y Robert F. Kennedy Jr? Este fin de semana Estados Unidos tendrá ... una pequeña muestra, cuando los libertarios puedan comparar los discursos de ambos en la convención de su partido.

El hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy había pedido un debate cara a cara con Trump en una carta abierta que colgó en Twitter. «Es un territorio perfectamente neutral para que usted y yo tengamos un debate en el que pueda defender sus logros frente a sus seguidores vacilantes», le ofreció en una «carta abierta», en la que recordaba estar atrayendo a muchos de sus antiguos seguidores.

Era un cebo para que picase el ego del fundador del movimiento MAGA (Make America Great Again), «el más grande de todos los tiempos», argumenta el magnate. No funcionó, porque en esta campaña, la mejor organizada de las tres que ha hecho, Trump ha desarrollado una piel de elefante para mantener la disciplina. La Casa Blanca vuelve a estar al alcance de su mano, junto a todo el poder que desencadena la presidencia de Estados Unidos. Desde la maleta nuclear, a los vuelos en el Air Force One o a codearse con los líderes del mundo en cumbres internacionales. Trump no está dispuesto a arriesgarlo innecesariamente.

Debatir juntos solo reforzaría la presencia de RFK Jr., al que todos los medios y facciones políticas intentan pintar como a un chiflado, incluyendo Trump, que originalmente le alabó pensando que restaría votos a Joe Biden. Y así es. Cuando se incluyen los cinco candidatos contendientes, la ventaja de Trump contra Biden se amplía del 1% al 3%, según una encuesta de Fox hecha pública la semana pasada. En unas elecciones tan reñidas como las que se disputarán en noviembre, esa puede ser la diferencia que ponga a un candidato por encima, especialmente en condados clave de Arizona o Michigan.

A falta de seis meses, Trump tiene que pelear también por el segmento libertario que se ha ido al abogado medioambientalista, crítico de la vacuna del Covid. En 2016 el libertario Gary Johnson obtuvo el 3,3% de los votos, por lo que algunos le atribuyen la derrota de Hillary Clinton. Si bien la tendencia de este grupo ha sido admirar a Trump por romper con todos los moldes establecidos y no ser controlado más que por sus propios impulsos, Kennedy recoge las simpatías de los antivacuna y otros libertarios.

«Enfadados»

«Están enfadados porque disparaste el déficit, cerraste los negocios durante el Covid y en vez de 'drenarlo', llenaste tu gobierno de criaturas de pantano», le planteó.

Con ello consiguió aumentar la expectación para el discurso de este viernes. Trump tendrá su turno el sábado, como plato fuerte de la convención que cerrará Ron Paul, el excongresista y activista de 88 años, que en 1987 dejase el Partido Republicano y se lanzara a la presidencia por el Partido Libertario. Solo obtuvo medio millón de votos, o el 0,5%, pero regó la semilla del movimiento libertario y se convirtió en una figura legendaria. En estados como New Hampshire recabó en 2008 más del 3% de los votos republicanos de primarias.

Kennedy necesita alcanzar un 15% en tres encuestas nacionales para ser invitado al debate presidencial de CNN en septiembre, donde de lo contrario serán solo Trump contra Biden. El presidente también había sido invitado a hablar en la convención libertaria, pero los organizadores sostienen que ni siquiera contestó.