El director del FBI renuncia al cargo antes de que Trump cumpla su amenaza de despido

Christopher A. Wray ha admitido su intención de dimitir como director del FBI este miércoles. Que iba a dejar el cargo de una manera u ... otra era algo que ya se sabía, porque Donald Trump anunció que lo despediría tan pronto como llegase a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Pero antes de que pase esto, Wray ha emitido un comunicado anunciando que «lo mejor para la oficina es que yo preste servicio hasta el final de la Administración actual en enero y luego renuncie».

El mandato que le corresponde al director del FBI es de diez años, pero Wray ha optado por dejar el cargo tras haber cumplido siete. Irónicamente, fue el propio Trump quien lo eligió para encabezar la agencia en 2017, cuando llegó por primera vez a la Casa Blanca como presidente. Sin embargo, el magnate y el jefe del servicio de seguridad e Inteligencia de EE UU han tenido sus más y sus menos desde entonces. En varias entrevistas que ha dado el republicano durante estos últimos años ha recalcado que designar a Wray fue una de sus peores decisiones como mandatario.

Wray fue el sustituto de James B. Comey, que precisamente fue despedido por Trump tras impulsar la investigación del FBI sobre su campaña de 2016 y señalar su posible vinculación con Moscú. El primer episodio de la turbulenta relación entre el magnate y el aún director de la agencia tuvo lugar en 2018, cuando ambos se mostraron en desacuerdo por los esfuerzos de los aliados republicanos del magnate en la Cámara de Representantes para desclasificar un memorando que, según ellos, mostraba que el caso abierto sobre la intervención rusa era en realidad una campaña de desprestigio con motivaciones políticas.

Wray continuó con las indagaciones, lo que enfureció al empresario. «Con ese tipo de actitud, nunca podrá arreglar el FBI, que está muy dañado a pesar de que allí trabajan algunos de los mejores hombres y mujeres», tuiteó Trump en su día.

Una orden de registro en 2022

Pero, sin duda, el episodio que rompió ya cualquier tipo de sintonía fue la orden de registro domiciliario que ejecutó el FBI en 2022 contra el expresidente a raíz de las sospechas de que guardaba documentos que comprometían la seguridad nacional en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. «Existe una causa probable para creer que en las instalaciones se encontrarían pruebas, contrabando, frutos de delito u otros artículos poseídos ilegalmente», justificaron desde la agencia. De hecho, lo que hallaron fue una serie de 25 documentos «ultrasecretos» y clasificados, por lo que terminó imputado.

Trump calificó la maniobra de «ilegal y anticonstitucional» y mostró su enfado con Wray: «No puedo decir que esté contento con él; invadió mi casa». Pero la polémica no acabó aquí. La última de las discrepancias llegó tras el intento de magnicidio en Butler, Pensilvania, el pasado julio. El director del FBI declaró que no estaba seguro de si lo que impactó en el oído de Trump «fue una bala o fue metralla». «No puedo estar contento con él. Miren lo que pasó. Y luego, cuando me dispararon en la oreja, dijo que tal vez era metralla. ¿De dónde viene la metralla? ¿Viene del cielo? No lo creo», respondió el magnate.

Trump ya ha elegido sustituto

El retorno de Trump a la Casa Blanca traerá también cambios en la estructura del FBI, para el que el republicano ha nombrado a Kash Patel como nuevo director. Se trata de un ex fiscal general y abogado de oficio que forma parte del seno de leales del magnate, quien lo ensalzó por su papel a la hora de desacreditar las investigaciones sobre la posible injerencia rusa en la victoria presidencial del republicano en 2016.

Ampliar Kash Patel es el hombre elegido por Trump para dirigir el FBI durante los próximos años. Reuters

Patel ya ha anunciado su intención de cerrar la sede central de la agencia en Washington. Al igual que Trump, es de los que cree que el FBI supone una «amenaza para el pueblo» y ha prometido «poner en vereda» las agencias policiales del país. Sin embargo, todavía no está confirmado en el puesto, ya que tendrá que pasar el filtro del Senado, que será el encargado de ratificar o no su elección. Algunos funcionarios temen que el ascenso de Patel implique un ataque a la independencia y autoridad del FBI.