Las detenciones masivas no frenan las protestas universitarias en EE UU

Surgen a la velocidad a la que se desmantelan. El jueves la Policía desmontó los campamentos propalestinos de los campus de Portland State University (por segunda vez), University of Tennessee en Knoxville y dos más en The State University of New York en New Paltz y Purchase, pero otros habían surgido ya en las Universidades de Washington, Toronto, Sidney, Melbourne, Bristol, Trinity College Dublin, University College London y la Sciences Po de París, por citar algunas de las que se han unido a las protestas estudiantiles iniciadas tras la carga policial del 18 de abril en Columbia (Nueva York).

Sólo en EE UU, la cuenta de detenidos de Associated Press pasaba el jueves por la noche de los 2.200, y a eso había que incluirle, al empezar el día de este viernes, los 56 detenidos junto a The New School, en plena Quinta Avenida neoyorquina, y otros 13 en la Universidad de Nueva York (NYU). La tarde anterior cientos de estudiantes bailaban con tambores al grito de «¡Viva Palestina!», pero la presencia al otro lado de la calle de manifestantes proisraelíes, que de cuando en cuando cruzaban de acera para enfrentarse a los propalestinos, amenazaba con desatar la violencia.

Si la guerra entre israelíes y palestinos se reproduce ya en cada esquina de Nueva York, la ciudad del mundo que más judíos concentra, por encima de Jerusalén o Tel Aviv, la sangre estuvo a punto de saltar en la operación policial del martes en Columbia. La oficina del fiscal Alvin Bragg, el mismo que juga a Donal Trump por fraude contable, investiga el caso de un policía que esa noche disparó su arma durante el desalojo del edificio Hamilton Hall, tomado la noche antes por los estudiantes, al «confundirla con la linterna», declaró el agente, que no ha sido identificado. Nadie resultó herido.

Pelotas de goma

En Los Angeles, donde la Policía desmanteló violentamente un campamento de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) en la madrugada del jueves, al menos cinco personas ingresaron en urgencias tras recibir disparos con pelotas de goma en la cabeza. Según 'Los Angeles Times', el capitán de policía Kelly Muniz desmintió lo que sus periodistas vieron con sus propios ojos y constan vídeos difundidos en redes sociales.

Sólo las universidades que habían elegido negociar con los estudiantes para encontrarse a medio camino con sus demandas habían logrado la calma. La brecha del diálogo la abrió a principios de semana la Northwest University de Evanston (Illinois), que aceptó la creación de un comité de asesores con los estudiantes para decidir sus inversiones, así como la dotación de becas para cinco desplazados palestinos y la contratación de dos profesores de ese origen durante dos años.

Al día siguiente los manifestantes de la misma universidad en el campus de Chicago desmontaron sus tiendas siguiendo el ejemplo de sus compañeros. Igual pasó después en Brown University y Providence (Rhode Island), donde su presidenta se comprometió a someter a votación del consejo de administración en octubre sus propuestas de cortar lazos con las empresas conectadas a Israel en los bombardeos de Gaza.

Las universidades de John Hopkins en Baltimore; Minesota; y Rutgers, en New Jersey, habían sumado este viernes acuerdos en estas líneas que incluyen cortar lazos con universidades hermanas como la de Tel Aviv o renunciar a donaciones de empresas como Boeing, que fabrica maquinaria de guerra para Israel. Organizaciones judías como The American Jewish Comittee, dedicada a «abrir nuevas puertas a Israel y al avance de los valores judíos», han criticado los acuerdos que consideran «capitular a la turba».