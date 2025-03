EE UU derriba un objeto que volaba a 12.000 metros sobre aguas de Alaska

Apenas una semana después de que un avión de combate derribara un globo espía chino que sobrevolaba el estado de Montana, las autoridades estadounidenses han ... abatido este viernes otro objeto que viajaba a 40.000 pies (12.000 metros) sobre gélidas aguas de Alaska. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha comunicado a los medios que fue el propio presidente, Joe Biden, quien dio la orden al Pentágono «por precaución», al considerar que el aparato, que no estaba tripulado, suponía una amenaza para los aviones civiles.

Kirby indicó que el objeto era «aproximadamente del tamaño de un coche pequeño», es decir, de mucha menor envergadura que el aerostato chino, que, según filtró el jueves un funcionario del departamento de Estado, estaba dotado de paneles solares, antenas y sensores capaces de obtener datos de inteligencia. El régimen de Pekín, por contra, sostiene que se trataba de un globo meteorológico.

Funcionarios norteamericanos apuntaron este viernes, en declaraciones a 'The New York Times', que no podían confirmar de inmediato si esta vez se trataba también de un aerostato como el derribado el pasado sábado. Pero en cualquier caso subrayaron que viajaba a una altitud que lo convertía en un auténtico peligro para la aviación.

Incógnitas

«No está claro de dónde procedía. No sabemos a quién pertenece», añadió el portavoz de la Casa Blanca, al tiempo que precisó que el aparato cayó en el extremo noreste de Alaska, cerca de la frontera con Canadá. Asimismo, explicó que las autoridades estadounidenses realizarán ahora un esfuerzo de recuperación de los restos para conocer detalles sobre el mismo ya que no se ha podido confirmar si había algún equipo de vigilancia en su interior.

«El presidente Biden ordenó a los militares que derribaran el objeto, y lo hicieron», dijo Kirby. La rápida decisión del mandatario se produce después de que los republicanos tacharan de «débil» al Gobierno por no haber abatido el globo espía chino mientras se cernía sobre Montana. Una idea que, que según desvela el rotativo neoyorquino, había sido desaconsejada por mandos militares ante el temor de que la caída del aerostato pudiera causar daños en las zonas pobladas.