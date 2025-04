Biden se resiste a conceder a Zelenski misiles de largo alcance

Volodímir Zelenski presentó este jueves en la Casa Blanca a Joe Biden y Kamala Harris su 'plan de la victoria', pero a pesar de que ... arrancó un nuevo paquete de ayudas militares y el compromiso de Harris de mantenerle su apoyo en caso de que sea la próxima presidenta, no obtuvo la ansiada autorización para el uso misiles de largo alcance en Rusia, que Biden se resiste a concederle.

El apoyo de Harris no es baladí. La vicepresidenta dijo haber advertido a los líderes mundiales de que «nada sobre el fin de esta guerra puede decidirse sin Ucrania», y aprovechó para lanzar una pulla contra su rival, Donald Trump, sin mencionarle por su nombre: «Hay algunos en mi país que preferirían forzar a Ucrania a ceder grandes partes de su territorio soberano, que exigirían que Ucrania aceptara la neutralidad y renunciara a sus relaciones de seguridad con otras naciones. Esas propuestas son las mismas que las de Putin. Y, dejemos claro, no son propuestas de paz, son propuestas de rendición, lo cual es peligroso e inaceptable.«

Se trataba de la quinta reunión de Zelenski en el Despacho Oval, donde Biden le prometió que «Rusia no prevalecerá en la guerra, Ucrania lo hará». Zelenski no desveló aún los detalles de su plan para lograrlo, que había prometido mantener en secreto hasta que se lo presentara a su mecenas. «El plan se basa en decisiones que deberían ocurrir entre octubre y diciembre», escribió en un comunicado previo, donde atribuía su ejecución exclusivamente a las decisiones que tome EE UU. Quienes habían tenido acceso a él cuentan que no es más que una nueva petición de armas.

Previamente, Biden autorizó este jueves un nuevo paquete de asistencia de seguridad para Ucrania por valor de 7.900 millones de dólares en ayuda militar, con acciones adicionales «para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra». El primer envío incluirá bombas de planeamiento guiadas de precisión llamadas Joint Standoff Weapon, con un alcance de hasta 81 millas (130 kilómetros). Además, dijo haber dado instrucciones al Departamento de Defensa para asignar todos los fondos restantes de asistencia de seguridad aprobados para Ucrania antes de que acabe su mandato el 21 de enero, y ha solicitado al Pentágono expandir el entrenamiento para los pilotos ucranianos de F-16.

El líder ucraniano pospone la presentación de su 'plan de la victoria' a futuras decisiones de la Casa Blanca mientras corteja los favores del candidato republicano y busca una reunión con él

Zelenski, que se reunió por separado con la vicepresidenta Kamala Harris, también busca garantías de seguridad a largo plazo que puedan resistir cambios en la administración estadounidense. Para eso se entrevistó horas antes con legisladores estadounidenses, algunos de los cuales le acusan de interferencia electoral por la foto con candidatos demócratas que se tomó el pasado fin de semana en una fábrica de municiones de Scranton (Pensilvania). «La gira fue claramente un evento de campaña partidista diseñado a ayudar a los demócratas», le ha escrito el portavoz del Congreso, Mike Johnson, en una carta en la que pide la cabeza de la embajadora ucraniana ante la ONU, Oksana Markarova, por organizar la visita.

Si la suerte de Ucrania dependiera de Trump, Zelenski va con mal pie. «El presidente de Ucrania está en nuestro país lanzando pequeñas y desagradables insinuaciones contra su presidente favorito, yo», se quejó el magnate la víspera durante un mitin en Carolina del Norte. Zelenski intenta cortejar a Trump, consciente de sus posibilidades electorales, por lo que le ha hecho llegar una misiva para que le reciba este viernes. Trump expuso la misiva este jueves en las redes sociales, dejando al descubierto sus intentos de acercamiento: «Ya sabes que siempre hablo con gran respeto de todo lo que está relacionado contigo, como debe ser», le escribió el presidente ucraniano. «Creo que es importante para nosotros tener un contacto personal para entendernos el uno al otro al 100%. Dime si estarás en la ciudad y a qué hora».