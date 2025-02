Biden pretende anunciar su candidatura a la reelección la semana que viene

Ya nadie se pregunta si Joe Biden, a sus 80 años, se presentará de nuevo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La única cuestión ... es cuándo lo anunciará. Las especulaciones se dispararon ayer en varios medios de comunicación, cuyas fuentes aseguran que el anuncio ocurrirá la semana próxima.

Hay varias señales en el horizonte para interpretar que los astros se han alineado. El martes hará cuatro años desde que anunció su tercera candidatura presidencial, la única que le llevó hasta la Casa Blanca. Y el viernes sus asesores han convocado una reunión con altos donantes del Partido Demócrata que podría derivar en una cena privada entre los que más dinero aportan y el presidente, según 'The Washington Post'.

Además, cuatro de sus más veteranos consejeros -Mike Donilon, Steve Ricchetti, O'Malley Dillon y Anita Dunn- han entrevistado a candidatos para los altos cargos de la campaña. Y el Comité Nacional del Partido Demócrata ha estado financiando investigaciones para estudiar el panorama electoral, algo que a buen seguro no hace para favorecer a los otros dos aspirantes a la nominación del partido que han anunciado ya sus intenciones. La escritora de autoayuda Marianne Williamson y la oveja negra de la familia Kennedy, Bobby Kennedy Jr, que se ha hecho un nombre entre los antivacuna y está animado por personajes del círculo de Trump como Steve Bannon, son rivales insignificantes al no contar con apoyo de la formación.

En ese contexto destaca también la preocupación del aparato demócrata por la tardanza del mandatario en hacer un anuncio que le permita empezar a coordinar la campaña. Su rival potencial, Donald Trump, se lanzó a la arena en noviembre pasado y, pese a sus problemas judiciales -o gracias a ellos-, le ha ganado mucho terreno a su siguiente competidor en las filas del Partido Republicano, el gobernador de Florida, Ron De Santis.

Decidió esperar

Biden tenía sus propios problemas. La aparición de documentos clasificados, tanto en la oficina de Washington que utilizó para trabajar al terminar su vicepresidencia como en su casa de Delaware, aconsejaba esperar a que se calmasen las aguas. En las últimas semanas fuentes de la presidencia habían dicho que el mandatario dejaría el anuncio para junio, lo que no cayó bien entre los barones del partido. Empoderado por su reciente visita a Irlanda, Biden parece dispuesto a complacer a su entorno.

Su equipo tratará de separar sus funciones presidenciales de la campaña

«No puedo deciros nada. Ese anuncio no saldrá de esta oficina», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Como político tradicional, Biden se encarga de cuidar las apariencias y tratará de ser exquisito a la hora de separar sus funciones presidenciales de la campaña. Será una forma más de mostrar la diferencia entre alguien como él y un agente del caos como Trump, con el que podría relitigar la campaña de 2020.

Según la última encuesta de la agencia AP y la empresa de sondeos NORC, más de la mitad de los demócratas y el 75% de los estadounidenses no quieren que se presenten a la reelección, pero más del 80% de los seguidores de sus filas dicen que votarán por él si lo hace. En eso no cuadran con la población general, porque el 65% de los estadounidenses afirma que no le votará de ninguna manera. Los motivos varían. Unos le consideran demasiado mayor para el cargo, lo que lógicamente desmiente el propio Trump, que solo tiene cuatro años menos, y la mayoría cita la falta de entusiasmo que genera.

Su argumento de que tiene que terminar el trabajo que ha empezado no entusiasmará a nadie, por lo que el presidente tendrá que encontrar otros eslóganes para ese anuncio que previsiblemente consista en un vídeo grabado desde su casa de Delaware.