Biden planea presentarse a las elecciones de 2024, pero aplaza el anuncio oficial

Era un evento familiar, probablemente el más inocente que se celebra en la Casa Blanca durante todo el año. En ese contexto, Al Roker, el ... reportero estrella de un programa de magazine matutino de NBC, 'Today Show', quiso saber cuántos años más planea Joe Biden, como hacía este lunes, leer cuentos a los niños que buscan huevos de Pascua por los jardines de la residencia presidencial en Washington.

«Planeo tener todavía al menos tres o cuatro jornadas más de rodar los huevos de Pascua, a lo mejor cinco, ¡o a lo mejor seis, qué demonios sé yo!», se escabulló el mandatario. «O soy el tipo que los esconde o el que los echa a rodar», bromeó. AI Roker no se conformó. «¡Vamos, señor presidente, denos alguna noticia!», le suplicó. «No, no. Tengo intención de presentarme pero no estamos preparados para anunciarlo todavía».

Eso fue suficiente para que la prensa de todo el mundo volviera a hincarle el diente a la especulación presidencial de Biden. Desde 2021, el mandatario ha mantenido públicamente que no llegaba a la Casa Blanca con intenciones de ser un presidente de un sólo mandato que hiciera de bisagra con las nuevas generaciones. Una y otra vez -la última en noviembre- ha dicho que tiene toda la intención de presentarse a la reelección, lo cual no significa que vaya a hacerlo.

La decisión está tomada desde Navidad, según contó en febrero la primera dama, Jill Biden, a Associated Press. «¿Cuántas veces tiene que decirlo para que os lo creáis?», preguntó ella. Los secretos, las filtraciones y las fuentes de su entorno alimentan periódicamente la especulación de quienes se resisten a aceptar que el mandatario de 80 años vaya a convertirse en el candidato de más edad en la historia del país. De ganar una segunda legislatura tendría 86 años cuando deje la Casa Blanca, si la naturaleza respeta la confianza de los votantes.

Una campaña en gestación

Con el expresidente Donald Trump en la arena, impulsado a la cabeza de las encuestas por la atención mediática que le granjean sus problemas judiciales, todo indica que las elecciones de 2024 podría ser un reencuentro entre Trump y Biden. Al actual mandatario no le falta más que hacer el anuncio que, según las fuentes de 'Politico', lo habría pospuesto hasta el verano para no cruzarse con su antecesor en la pantalla. Su círculo más cercano, formado por sus asesores Anita Dunn, Jen O'Malley Dillon y Mike Donilon, cuentan a los periodistas que son el eje de una campaña en gestación.

Durante unas vacaciones La familia al completo tomó la decisión en Navidad durante un viaje a las Islas Vírgenes

Tiene 80 años Cuando formalice su candidatura se convertirá en el aspirante de más edad en la historia del país

Los donantes están en el limbo, porque ninguno de los dos demócratas que han anunciado su intención de disputarle la nominación son candidatos de masas. La escritora de autoayuda Maryanne Williamson y el abogado antivacunas Robert F. Kennedy Jr, se consideran demasiado excéntricos como para representar a la formación de Clinton y Obama en unas elecciones. El resto del partido parece dispuesto a alinearse con Biden cuando éste anuncie oficialmente su candidatura.

La familia al completo tomó la decisión en Navidad durante unas vacaciones en las Islas Vírgenes. El resto son detalles logísticos que el veterano político demócrata decidirá con sus asesores. Su principal obstáculo, aparte de la edad, serán los problemas de su hijo Hunter Biden, favorito de los conspiracionistas de derechas, que le vieron este lunes buscando huevos de Pascua con su padre y su hijo por los jardines de la Casa Blanca. «¿Quién estaría debajo de los disfraces de las mascotas?», se preguntaban obsesionados. No eran sus socios chinos, eso es seguro. Sólo figurantes de otra jornada inocente en la que los adultos quieren ver más allá de esos orejones de fieltro.