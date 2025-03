Biden y Lula sellan en la Casa Blanca su compromiso de defensa de la Amazonía

T. NIEVA Sábado, 11 de febrero 2023, 16:20 Comenta Compartir

La Amazonía, a miles de kilómetros de la Casa Blanca, estuvo muy presente en el encuentro que Joe Biden y Luiz Inácio Lula da Silva mantuvieron este viernes en Washington. Ambos compartieron sintonía en torno a la lucha contra el cambio climático con objetivos como preservar este gigante pulmón de amenazas como la deforestación. El presidente estadounidense mostró su «intención de trabajar en el Congreso para proporcionar fondos para programas con el fin de proteger y conservar» este espacio, un compromiso impensable la pasada legislatura con Donald Trump al frente de Estados Unidos y Jair Bolsonoro como líder de Brasil. «Un árbol de 300 años no tiene dueño, nadie puede derribarlo», expresó su sucesor tras una reunión marcada por la sombra del político ultraderechista, en tierras norteamericanas -en concreto, en Florida, donde intenta tramitar una nueva visa para permanecer allí- desde hace más de un mes.

Bolsonaro viajó hasta Estados Unidos en vísperas de la investidura de Lula, cuando sus seguidores asaltaron Brasilia en una evidente amenaza hacia la democracia. Un capítulo -las autoridades brasileñas aún investigan si el expresidente tuvo algo que ver- que recordó a la toma del Capitolio estadounidense años antes por parte de simpatizantes de Trump en un intento de impedir que la victoria de Biden fuera validada. Por eso, los actuales máximos dirigentes de ambos países insistieron tras el encuentro en su apuesta por «trabajar juntos para fortalecer las instituciones democráticas». Un no rotundo que pronunciaron al «extremismo« y la «violencia política». «Juntos tenemos que seguir defendiendo los valores democráticos que constituyen el núcleo de nuestra fuerza, no solo en nuestro hemisferio, sino en todo el mundo», defendió el líder norteamericano.

La reunión entre los jefes de las dos grandes potencias de América se saldó con un evidente respaldo de Estados Unidos al «respeto a la libre voluntad del pueblo brasileño», lo que fue agradecido por Lula convencido de que su país permaneció «cuatro años automarginándose» bajo el mandato de su antecesor. «Su mundo comenzó y terminó con noticias falsas», acusó a Bolsonaro. Y aunque la defensa de la democracia y de un espacio tan simbólico para Brasil como la Amazonía unió a los presidentes de EE UU y Brasil, en la reunión que acogió la Casa Blanca también hubo distancia en otros asuntos. La guerra de Ucrania fue el principal, con dos posiciones muy alejadas en cuanto al envío de armas.

Biden lidera las iniciativas occidentales para respaldar a Kiev no sólo con ayuda diplomática sino también con armas y entrenamiento militar contra Rusia. Brasil no oculta, junto a paises emergentes como India o Sudáfrica y algunos latinoamericanos como Argentina y Colombia, sus reticencias al envío de armamento. «Hay que dejar de disparar, si no no hay solución», advirtió Lula, favorable a crear un grupo de países que «no estén directa o indirectamente involucrados» en el conflicto con el fin de encontrar una salida «para poner fin a esta guerra». Una idea que ya se la ha expresado a los líderes francés, Emmanuel Macron, y alemán, Olaf Scholz, y que quiere trasladar asimismo en marzo a Xi Jinping en China. En el comunicado tras la reunión también se recogió la «intención» de colaborar codo con codo, sin más detalles, para atender la demanda recurrente de Lula para una reforma de la ONU que permita a Brasil tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad.