Biden dice que Trump sigue dispuesto a «sacrificar la democracia por poder»

Con la urgente advertencia a los electores sobre el peligro que entrañará elegir de nuevo a Donald Trump, el presidente Joe Biden conmemoró este viernes ... el tercer aniversario del ataque violento del 6 de enero al Capitolio con un discurso en Valley Forge, en Pensilvania, un lugar repleto de significado histórico. Biden comparó el arduo momento que vive el país en el presente en defensa de su libertad y democracia con el amargo invierno que el ejército de George Washington soportó entre 1777 y 1778, uno de los más difíciles de la Guerra de Independencia de Gran Bretaña.

Como hizo hace cuatro años, el demócrata marcó el inicio de su particular campaña de reelección con un regreso al Estado por el que siente predilección, donde tendrá lugar una de las batallas electorales clave en 2024. Biden se enfrenta a una feroz carrera por la Casa Blanca en la que no sólo deberá encararse –si se cumplen los pronósticos de las primarias republicanas–, con Donald Trump, sino también atraerse el voto de los sectores que le han dado la espalda por su política y su envolvimiento en el conflicto israelí con Gaza.

Como era de esperar en vísperas del 6 de enero, el mandatario habló este viernes de los peligros que se ciernen sobre la democracia estadounidense y la necesidad de que nunca se repita otro asalto al Capitolio. Y personificó todos los riesgos en Donald Trump, a quien acusó de practicar la «violencia política», al igual que sus seguidores, y de estar dispuesto a «sacrificar la democracia estadounidense» para mantenerse en el «poder». Añadió que la «defensa, protección y preservación» de los valores democráticos serán el «eje central» de su mandato si los votantes le eligen de nuevo el 5 de noviembre.

El 6 de enero quedará grabado para siempre en la memoria porque «ese día casi perdimos al país», dijo. «No hay ninguna duda de lo que pretende hacer en su segundo mandato», señaló. Biden recordó el aspecto devastador de la capital el día que juró el cargo, apenas dos semanas después, con el Capitolio rodeado de fuerzas de la Guardia Nacional y vallas de alambre de espinas. «La democracia y la libertad están en la papeleta electoral», señaló enumerando la larga lista de atentados antidemocráticos de Trump.

El presidente tiene previsto volver a referirse al ataque al Capitolio el lunes en la iglesia Madre Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur, donde en junio de 2015 un hombre armado mató a tiros a nueve afroamericanos en un intento por iniciar una guerra racial. En este próximo discurso sus jefes de campaña también le han preparado nuevas andanadas lingüísticas contra el que se presume será su oponente republicano (siempre que gane las primarias de su partido). Dos de los argumentos de Biden serán que el magnate utiliza un lenguaje «parecido al de Hitler» y que su llegada de nuevo a la Casa Blanca acabaría con la convivencia en Estados Unidos.

Siguen las detenciones

Pese a saberse en el centro del huracán desatado hace tres años cuando las masas extremistas asaltaron el Capitolio tras escuchar sus coléricas diatribas posteriores a su derrota electoral, Trump también quiere aprovechar el recuerdo de aquellos dramáticos hechos y hoy mismo, día de la conmemoración, acudirá a Iowa a dar su discurso preelectoral.

La resaca del asalto no ha terminado. A pesar de los cientos de imputaciones y más de mil condenas a implicados en el ataque al Capitolio, tres años después las autoridades federales buscan todavía identificar a más de 80 personas involucradas en aquellos actos de violencia. Al tiempo las investigaciones aún no han resuelto el misterio de quién puso sendas bombas caseras frente a las oficinas de los comités nacionales republicano y demócrata el día antes del asalto.

Por lo demás, nuevas detenciones se llevan a cabo regularmente mientras algunos convictos por el 6 de enero salen de la cárcel a medida que terminan sus condenas. Los juicios se llevan a cabo en el mismo tribunal donde Trump será juzgado en marzo por conspiración para revertir su derrota electoral de 2020, que culminó en la insurrección.

Tres años después, numerosos líderes republicanos evaden generalmente el tema cuando no alaban a algunos de los implicados. Sin embargo, los candidatos republicanos Nikki Haley y Ron DeSantis, de línea dura y competidores de Trump en las primarias de las que saldrá el candidato presidencial, se han distanciado del extremismo y han refutado la afirmación del magnate y exmandatario de que el 6 de enero fue «un buen día».

A menos de diez días del caucus republicano de Iowa que da inicio a la temporada de las primarias no está totalmente claro que la ventaja de Trump en las encuestas se traduzca en votos. Sus contendientes más cercanos, Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur que sirvió como embajadora del exmandatario ante la ONU, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han empezado a intensificar sus críticas contra Trump que hasta ahora habían tratado de evitar para no enfurecer a la importante e incondicional base de sus electores. Pero el tabú parece haberse roto ante la inminencia de las primarias en Iowa y New Hampshire este mes, donde los resultados marcarán momento para los candidatos y determinarán el clima de opinión del electorado republicano de cara al resto de una competitiva temporada de primarias.

Ataques directos

En dos programas separados en la cadena CNN, Haley y DeSantis lanzaron el jueves por primera vez ataques directos contra Trump. Haley fue a por la yugular al referirse a su exjefe como a quien «el caos le persigue» y advirtió que el país «no sobrevivirá» a otra Administración de Trump. La primera mujer de color candidata presidencial por el partido republicano ha tratado de distanciarse de su renuencia a nombrar 'la esclavitud' como causa de la Guerra Civil cuando respondía la semana pasada a una pregunta de un votante.

Ron DeSantis, que trata desesperadamente de reducir la distancia con Haley y Trump, presentándose como 'un Trump alternativo sin problemas', no escatimó tampoco sus críticas sobre el expresidente. «No queremos que las elecciones de 2024 sean un referéndum sobre Trump y el pasado», dijo a CNN. «Queremos que sea un referéndum sobre los fracasos de Biden y nuestra visión positiva del país. Eso es lo que yo ofrezco», indicó. A una pregunta sobre si pensaba que Trump era «pro-vida» respondió «por supuesto que no» y afirmó que el expresidente «no cumplió» durante su Gobierno.

Por su parte Trump retornó este viernes a Iowa donde este fin de semana celebrará cuatro mítines de campaña con los que busca consolidar su dominante ventaja en las encuestas.

«El asalto a la democracia de Trump no es algo del pasado, es lo que ha prometido hacer en el futuro»

El expresidente, que en su mayor parte ha estado ausente del primer Estado con primarias, podría estar empezando a sentir los signos de desgaste de su 'inevitabilidad' a medida que los sondeos muestran fluctuaciones en la actitud de los electores que parecen reflexionar sobre otras opciones entre los candidatos republicanos.

La acumulación de problemas no parece tener fin para el exdirigente con la publicación esta semana de un nuevo informe por parte de los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que le acusa de enriquecimiento personal de gobiernos extranjeros durante su mandato. Según éste, Trump recibió un total de 7.8 millones de dólares en la compra de propiedades de la Organización Trump, incluidos 5.6 millones de dólares gastados por China. La investigación, basada en los registros del contable del expresidente, fue suspendida por los republicanos cuando obtuvieron la mayoría el año pasado.

La campaña de Trump lanzó el sábado un nuevo anuncio en el que se ataca la política económica del presidente Biden. A pesar de ello, los buenos datos económicos difundidos el viernes, que reflejan un aumento de 216.000 empleos en el mes de diciembre (incluidos los empleos estacionales), y culminan otro sólido año de crecimiento, ayudarán al presidente Biden a presentar su caso para obtener un segundo mandato.