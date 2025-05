El tirador, un cerebrito de 20 años que apoyaba a los republicanos y guardaba explosivos en su coche

Thomas Matthew Crooks habría votado por primera vez en unas elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre. Pero lejos de reflexionar sobre su papeleta, en ... vista de los tumbos que había dado su tendencia política, decidió eliminar a uno de los candidatos a la Casa Blanca. No lo consiguió con su fusil de asalto semiautomático, y tampoco lo podrá intentar ya en las urnas porque fue abatido el sábado sólo unos segundos después de que sembrara el caos en el mitin de Donald Trump en la pequeña localidad de Butler. Allí pasó a la historia como el veinteañero que trató de matar al expresidente. Por qué lo hizo es aún una incógnita, incluso para su familia, como reconoció su propio padre a la cadena CNN, donde dijo que no acertaba a comprender «qué demonios está pasando».

Ampliar Thomas Matthew Crooks, en el anuario del instituto de Bethel Park donde se graduó en 2022.

Crooks, de 20 años, se encaramó al tejado de un edificio ubicado a unos 150 metros del lugar del acto electoral armado con un rifle AR-15 adquirido, precisamente, por su padre de manera legal. Llegó en coche, en cuyo interior se encontraron explosivos. El chico trabajaba en una residencia y una clínica de rehabilitación y vivía en un barrio acomodado de Bethel Park, una localidad de 32.000 habitantes del Estado de Pensilvania, salpicado de casas bajas con jardín y situado a un hora del recinto donde la emprendió a tiros. Vestido con una camiseta gris con el logotipo de Demolition Ranch, un canal de YouTube sobre armas de fuego y demoliciones, no llevaba documentación encima, lo que obligó al FBI a realizar «pruebas biométricas y análisis de ADN para verificar su identidad». La investigación apunta a que actuó en solitario.

El chico no dejó aparentemente rastro de sus intenciones y tampoco parece que arrastrara antecedentes policiales. «Honestamente, nunca hubiera esperado esto», admitía este domingo en el diario 'The New York Times' Zach Bradford, excompañero de Crooks en el instituto de Bethel Park, donde se graduó en 2022 con uno de los «premios estrella» de 500 dólares (unos 504 euros) que otorga la Iniciativa Nacional de Matemáticas y de Ciencias. Quienes compartieron pupitre con él le retratan como un chaval «increíblemente inteligente, que sobresalía», aunque algunos sugirieron que habría sido víctima de 'bullying'.

Ampliar El entorno de la vivienda de Crooks, en un barrio acomodado, estaba este domingo tomado por policías y medios de comunicación. . EFE

Criado, según su vecindario, por una madre demócrata y un padre conservador, Crooks figuraba en el censo de Pensilvania como votante republicano aunque años atrás, con 17, había realizado una donación a ActBlue, un comité dedicado a recaudar dinero para los demócratas estadounidenses. Les dio 15 dólares.