EE UU ataca una lancha salida de Venezuela y mata a sus 11 tripulantes

La tensión militar entre EEUU y Venezuela ha pasado de las palabras a la acción. El presidente de EEUU anunció este martes, sin dar detalles, ... que sus fuerzas aéreas han atacado un bote que salía de Venezuela con dirección a EEUU cargado de drogas. En la embarcación viahaban 11 personas que resultaron muertas.

«Acabamos, literalmente en los últimos minutos, de derribar un bote, una lancha cargada de droga, con muchísima droga a bordo, y lo vais a ver, lo vais a leer», dijo el mandatario. «Tenemos muchas drogas entrando en nuestro país, llevan mucho tiempo entrando, y estas acababan de salir de Venezuela, están saliendo en gran cantidad de Venezuela. Así que las eliminamos».

Su secretario de Estado, Marco Rubio, que se encontraba de viaje oficial a México y Ecuador «para avanzar en la agenda del América First», según el Departamento de Estado, se apresuró a publicar las palabras del presidente, que confirmó en su cuenta personal con faltas de ortografía en la palabra del país «caribeño» atacado (Carribean en lugar de Caribbean).

Rubio explicó que, tras la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, este barco operaba como «una organización narcoterrorista». El presidente venezolano, Nicolás Maduro, cree que EEUU está construyendo una narrativa falsa para justificar una intervención militar en la que destituirle. Como prueba ofrece un estudio de la ONU, según el cual los narcotraficantes solo intentan pasar por su país un 5% de la cocaína que se produce en Colombia. El mandatario advirtió ayer que su gobierno está listo para responder «con todo» si resulta atacado.

Por si quedaban dudas, el propio Trump usó sus redes sociales para dar detalles: «Esta mañana, por órdenes mías, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque quirurgico contra terroristas del Tren de Aragua, positivamente identificados en el área de responsabilidad del SOUTHCOM. El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental.

El ataque se produjo mientras los terroristas estaban en el mar, en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales rumbo a Estados Unidos. La operación resultó en 11 terroristas muertos en combate. Ninguna de las fuerzas estadounidenses sufrió daños en este ataque.

Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en introducir drogas en Estados Unidos de América. ¡CUIDADO! Gracias por su atención a este asunto!!!!!!!!!!!«

La tensión en los dos países se disparó hace diez días cuando el presidente Trump ordenó el despliegue en sus costas de tres destructores con sistemas Aegis, un crucero de misiles guiados, un submarino nuclear y hasta un barco de asalto anfibio. A bordo se encuentran unos 4.000 infantes de marina.

Se trata de un despliegue de fuerza que no se ha visto en la zona desde la invasión de Panamá en 1989. Maduro considera que es la mayor amenaza contra Venezuela en cien años. Trump alabó al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, por dirigir la operación de este martes, que comparó con el ataque a las instalaciones nucleares de Irán en junio pasado. «Creo que en un mes la habrían tenido (la bomba nuclear), si no hubiéramos hecho lo que hicimos», aseguró.