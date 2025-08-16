HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abel Bautista: «La situación de incendios que asolan la región es de extrema gravedad»
El B-2 y los F-22 Raptor sobrevuelan la base de Anchorage. X

Alfombra roja, bombarderos y 'La Bestia', así fue recibido el líder ruso

Críticas en Estados Unidos a Donald Trump por una bienvenida a Vladímir Putin que rompió a lo grande su aislamiento internacional por la guerra en Ucrania

M. Pérez

Sábado, 16 de agosto 2025, 01:31

La Casa Blanca organizó ayer un auténtico espectáculo de la llegada de Vladímir Putin a Alaska. Una alfombra roja al pie de la escalerilla de ... su avión, un breve desfile aéreo con cinco aviones en escuadra, cuya punta de lanza era un B-2, el bombardero furtivo utilizado para atacar los laboratorios nucleares de Irán, y un paseo en 'La Bestia', la limusina presidencial estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  3. 3 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  4. 4 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  5. 5 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  6. 6 Bautista pide que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla
  7. 7 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011
  8. 8 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  9. 9 Incendio forestal en Alburquerque
  10. 10 La superficie quemada alcanza las 12.000 hectáreas en Trasierra, Campiña Sur y Sierra de San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alfombra roja, bombarderos y 'La Bestia', así fue recibido el líder ruso

Alfombra roja, bombarderos y &#039;La Bestia&#039;, así fue recibido el líder ruso