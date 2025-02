La toma de la mayor central nuclear de Europa dispara la alarma mundial

La OIEA quiere reunirse en Chernóbil

El incidente registrado en Zaporiyia la madrugada de este viernes puso en guardia a los máximos responsables del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)._Su director, Rafael Grossi, dio un paso al frente para intentar mantener el conflicto lejos de los numerosos complejos nucleares presentes en Ucrania. Así, propuso la celebración de una reunión en Chernóbil –símbolo mundial del daño que pueden causar un accidente atómico– con representantes de ambos bandos con el objetivo de alcanzar un acuerdo para alejar el conflicto de estas instalaciones.

Grossi reconoció que «dadas las muy complicadas circunstancias sobre el terreno, la logística y la presencia en este lugar no será fácil», si bien ha matizado que cree que «no será imposible». Cualquier esfuerzo merecerá la pena para evitar un desastre de proporciones terrible por lo que insistió en que «es momento para la acción». Ucrania, según desveló Grossi, «ha enviado una petición de asistencia inmediata» ante el impacto de la ofensiva rusa.

«Esta iniciativa no tiene nada que ver con los aspectos políticos de la crisis, no soy el secretario general de Naciones Unidad, ni un mediador nombrado para ello», quiso aclarar. «De lo que hablamos es un marco bajo la égida del OIEA en el que Ucrania y las fuerzas presentes allí en el contexto de esta operación militar rusa puedan acordar algo para no comprometer» los principios de seguridad en estas instalaciones que están diseñadas para resistir a algunas agresiones, pero solo en cierta medida. El territorio ucraniano suma actualmente 15 reactores en funcionamiento, y es el séptimo productor mundial de electricidad nuclear.