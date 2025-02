Daniel Noboa, el presidente inesperado

Las carreteras recién asfaltadas de Ecuador alentaban a los conductores con proclamas exultantes. Acelerábamos y un cartel decía '¡Avanzamos Patria!' y, al girar a la ... derecha, otro aseguraba que 'Aquí se rehabilita tu tierra' y, unos kilómetros más allá, el tercero afirmaba que 'La Revolución Ciudadana está en marcha'. Hace diez años, recorrer este hermoso país, desde la Amazonía a la costa del Pacífico, suponía un estado de permanente exaltación.

El presidente Rafael Correa, artífice de la campaña, formaba parte de la ola progresista que inundaba el continente latinoamericano. Pero la realidad se impuso. La pasada semana Daniel Noboa, hijo del hombre más rico de la república, vencía en las elecciones presidenciales. El correísmo, encarnado en la rival Luisa González, resultaba derrotado.

La apuesta por este joven de 35 años responde tanto a circunstancias específicas de Ecuador como a otras que identifican la política contemporánea. Hace una década, las bandas criminales existían, pero parecían una realidad vinculada a los barrios marginados de Quito y Guayaquil. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio, periodista implicado en lucha contra el crimen, ha demostrado la degradación del sistema. Pero hay más. El ajusticiamiento impune en el penal de sus presuntos victimarios, siete sicarios colombianos, ahonda el clima de inseguridad en el que se ha hundido Ecuador, territorio invadido por los cárteles de la droga.

La imagen impoluta de Noboa trasmite una señal de esperanza a una sociedad aterrada. Pese a sus raíces en la alta burguesía local, de tinte ultraconservador, su mensaje se asocia con la renovación. Resulta extraño desde la lógica política. El nuevo presidente es hijo de Álvaro Noboa, propietario de un conglomerado empresarial sustentado en la exportación del banano y fracasado aspirante a inquilino del Palacio de Carondelet en nada menos que cinco convocatorias electorales.

Más diferencias que semejanzas

El éxito de su hijo parece, en cualquier caso, relacionado más con las diferencias que con semejanzas. Daniel, de 35 años, no parece miembro de la clase política tradicional, aquella que deja el poder y debe huir de inmediato para evitar ser procesada por corrupción. La orientación ideológica del joven dirigente es una incógnita, algo habitual en el movedizo escenario político de Ecuador en el que las formaciones nacen, crecen, se alían y desaparecen rápidamente.

El vástago de los Noboa ha formulado ideas liberales en aspectos sociales y se le ha situado en un amplio abanico que va desde la derecha a la socialdemocracia. Su irrupción tuvo lugar en 2021 como parlamentario de Ecuatoriano Unido, un heterogéneo frente de izquierdas. Su participación en los últimos comicios vino de la mano de Alianza Democrática Nacional, partido que el mismo había promovido, y que cuenta con el respaldo de organizaciones de amplio espectro.

El perfil del vencedor, sin embargo, concuerda con el habitual en la nueva generación de dirigentes económicos y políticos del continente, pertenecientes a viejas estirpes de oligarcas. Formado en Estados Unidos, con estudios en la Universidad de Nueva York y Harvard, ha ejercido como director de logística de la Corporación Noboa. Ahora bien, ese bagaje familiar no le atribuía el éxito. Nadie creía en las posibilidades de este recién llegado, pero ha sabido utilizar sus bazas. En el marasmo político que parece atenazar al país, el candidato no pronunciaba grandes discursos, pero aportaba renovación y el 'look' resulta esencial en el escaparate de la democracia.

Apoyo en las redes

Las redes sociales, una vez más, también jugaron a su favor. El 69% de la población ecuatoriana es menor de 40 años y se muestra ducha en la virtualidad. La segunda esposa del presidente es Lavinia Valbonesi, ampliamente conocida en TikTok por sus consejos en el ámbito de la nutrición y el fitness. Ambos, con sus respectivos chalecos antibalas, recorrieron el país dando una impresión renovadora que ha calado en el electorado mientras difundían sus postulados en el ciberespacio.

Al parecer, las acusaciones de acoso e intimidación de su primera mujer, también exhibidas en la Red, no mermaron su crédito. Además, la popularidad y los memes en torno al candidato crecieron exponencialmente con la distribución de medio millón de corpóreos a escala real, otra original medida de marketing electoral.

La realidad, una vez más, se asoma y palidece las expectativas del atractivo estadista. Ecuador ha llegado a las urnas tras la disolución del Parlamento por Guillermo Lasso, presidente saliente. La medida, tomada cuando sufría un juicio político por corrupción, otorga a su sucesor sólo 16 meses de gestión que no permiten anticipar grandes cambios. No sólo ha de luchar contra un periodo muy limitado, sino también con el difícil acceso a los mercados financieros internacionales dado que el país presenta un abultado endeudamiento.

Noboa aboga por favorecer la inversión extranjera, fomentar el empleo juvenil y militarizar puertos y aduanas para combatir el tráfico de drogas. Quizás, si la situación sigue empeorando, con un sistema penal prácticamente fuera de control, se vea tentado a aplicar las medidas duras del salvadoreño Nayib Bukele, otro joven que sedujo a las masas en tiempos difíciles.

Pero, posiblemente, Ecuador ha visto en su nuevo líder a un John Fitzgerald Kennedy, un hombre con apariencia honesta y bienintencionada. Por desgracia, la historia revela que este tipo de 'outsiders' no suele llegar a buen fin. Los correístas, Revolución Ciudadana y sus mensajes triunfalistas, esperan otra oportunidad.