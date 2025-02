Cuatro años de crucero para huir de Trump

Donald Trump ha sido reelegido y nadie sabe cómo ha sido, al menos fuera de Estados Unidos porque en su país muchos ciudadanos se lo ... barruntaban. Esa impresión parece probada por algunos datos sorprendentes. Sólo durante las veinticuatro horas posteriores al cierre de las urnas 25.000 personas consultaron la página del departamento de emigración a Nueva Zelanda, frente a los 1.500 que lo hicieron el día anterior. Pero la posibilidad de convertirse en 'kiwis' no era la única opción. También aumentó considerablemente el número de aquellos que visitaron las correspondientes de Canadá y Australia. Al parecer, un buen número de electores contrarios al republicano contemplaban la posibilidad de poner tierra de por medio antes de que el nuevo inquilino llegara a la Casa Blanca.

El Viejo Continente siempre ha seducido a los americanos. La posibilidad de hacerse con una mansión en Londres o una villa en la Toscana italiana puede ser una opción para la alta burguesía de pensamiento liberal que teme una posible reducción de los derechos a lo largo del próximo mandato y anhela gozar de la cultura europea. 'A resguardo', la última novela del escritor David Leavitt, retrata el empeño de una neoyorquina por adquirir un apartamento con vistas al Gran Canal veneciano cuando el empresario gana sus primeras elecciones.

Algunas estrellas del 'show business' también han manifestado su intención de buscarse un exilio dorado. Según sus propias declaraciones, Barbra Streissand, Sharon Stone y Cher se encuentran entre las privilegiadas aspirantes a abandonar su hogar en California por razones políticas. Ahora bien, en 2017, cuando el ultraconservador llegó al poder, también se produjo el anuncio de una espantada desde Hollywood a Londres, principalmente, que no llegó a consumarse.

Esta vez ha habido cambios. Ahora se puede poner tierra de por medio y, también, los cinco océanos. Los responsables de la empresa naviera 'Villa Vie Residences', ubicada en Miami, fueron conscientes de que, en cualquier caso, unos comicios tan polarizados dejarían frustrada a la mitad del país y se pusieron manos a la obra para proporcionar una oportunidad de solventar el problema y, de paso, broncearse y conocer mundo. Si no puedes con tu enemigo, haz las maletas y súbete a un barco. Porque su propuesta consiste en realizar una larga travesía y pasar los últimos cuatro años viajando y olvidando, si eso es posible, que Trump asumirá las riendas de la mayor potencia planetaria.

No se trata del argumento de una distopía, el guión de una película de ciencia ficción ni el planteamiento de un 'reality' extremo. El crucero 'Villa Vie Odyssey' no ofrece unas breves vacaciones para visitar a la carrera un puñado de puertos o gozar de lujuriosas fiestas en cubierta, sino que su modelo 'Tour la Víe' aspira a convertirse en una residencia flotante para quienes desean desligarse de la rutina y convertir su vida en una perpetua travesía.

Millonarios a la fuga

La iniciativa no pretende sólo seducir a demócratas ricos y desalentados, pero aspira a atraer a unos cuantos que pueden permitirse la fuga. A su favor juegan los inconvenientes que presenta radicarse en un país extranjero posiblemente con una presión fiscal mayor. Además, países como Canadá, Portugal y Grecia han restringido o eliminado las denominadas 'Golden Visa', que facilitan la residencia a cambio de grandes inversiones, por su negativo impacto en el mercado inmobiliario.

Las ofertas son diversas como el ánimo de quienes confiaron en Kamala Harris. El 'Skip Forward', o 'salto adelante', se inspira en el título de una ambiciosa campaña de Mao. Su propósito es privar a los beneficiarios de los sinsabores de todo el mandato para regresar cuando ya despunte un nuevo candidato demócrata y se recupere el espíritu progresista. El coste es de unos 38.000 euros anuales y el programa promete visitar más de 400 destinos en 140 países, recalando en un centenar de islas tropicales y evitando las costas estadounidenses.

El buque cuenta con 485 cabinas y puede albergar a 800 pasajeros, que pagarán unos 38.000 euros al año

La nostalgia es traicionera y puede superponerse a las más férreas convicciones, así que la firma ha desplegado otras opciones. 'Escape from Reality' nos sugiere un año de desconexión, mientras que los que se acojan al 'Mid Term Selection' regresarán cuando Trump cruce el ecuador de su segundo periodo de poder y la modalidad 'Everywhere but Home' alejará a sus usuarios durante tres años de la ola 'neocon'. Los navegantes que descubran que su medio es el mar abierto pueden, incluso, adquirir una amplia cabina por unos 330.000 euros.

Hay paradojas curiosas. El 'Villa Vie Odyssey' ha sido botado justo un siglo después que el 'Sinaia', el buque que condujo, en duras condiciones de hacinamiento, a 1.500 republicanos españoles desde el puerto francés de Séte al mexicano de Veracruz. Ahora, el lujo se sobreentiende. El trasatlántico no es gigantesco, lo que le permite alcanzar destinos impensables para otros de mayores dimensiones. El buque cuenta con 485 cabinas y puede albergar a 800 pasajeros que gozarán de tres restaurantes, cinco bares, biblioteca, gimnasio y piscina, entre otros servicios.