Los centinelas de Kamala Harris

Las convenciones nacionales de demócratas y republicanos representan algo parecido al gran circo de la Fórmula-1, pero aplicado a la política estadounidense. Chicago lo ... conocerá el lunes Desde este 19 hasta el próximo día 22 acoge la cumbre del Partido Demócrata, Histórica. Por primera vez, toda la maquinaria organizativa ha debido cambiar el guión en mitad de la campaña tras la renuncia del presidente a presentarse a las elecciones del 5 de noviembre. Donde antes ponía Joe Biden ahora se anuncia Kamala Harris. Donde antes mandaba la agenda del inquilino de la Casa Blanca, ahora es la de su sucesora la que determina el programa de actos. Donde Joe Biden era el ponente principal hace un mes, ahora aparecerá como un invitado de relumbrón junto a los matrimonios Obama y Clinton. La convención demócrata marca prácticamente el ingreso de Biden en el olimpo de los expresidentes y anuncia una nueva generación de valores en el partido.

De la reforma de toda la tramoya se encarga un amplio grupo de cargos y voluntarios asociados al comité nacional. Hay una mujer, Leah Daughtry, que tiene una importancia capital en todo este asunto. Ella copreside junto a Tim Walz, el gobernador de Minnesota ahora pareja electoral de Kamala Harris, el Comité de Reglas, responsable de la nominación del candidato y de preparar el terreno a la gran convención de Chicago. Daughtry pasó días complicados en julio, cuando un sector del partido la apremiaba para acelerar la designación virtual de Biden mientras un número creciente de congresistas abogaba por nombrar otro candidato y las donaciones caían por doquier. Ella mantuvo la calma para enderezar aquel caos, «un don» que asegura le ha otorgado Dios.

Leah Daughtry, comité de reglas

Religión. Preside la Iglesia de las Casas del Señor.

Política. Investigadora en el Instituto de Política de la Universidad de Harvard. Ha trabajado en la Administración y dirigió los comités de la Convención Nacional Demócrata en 2008 y 2016.

Power Rising. Es la fundación que lanzó en 2018 para impulsar el potencial profesional de las mujeres negras.

Jaime Harrison, presidente del comité nacional | 48 años

Carolina del Sur. Nació en Orangeburg. Hijo de una madre soltera, fue criado por sus abuelos para que ella pudiera trabajar.

Mediador. Es abogado y sabe como intermediar entre los lobbies y los poderes públicos.

Familia. Está casado y tiene dos hijos.

Minyon Moore, presidenta de la convención | 66 años

Destreza. Su grupo de amigas, 'Las chicas de color', es conocido por reunir a mujeres sobresalientes en la política, la economía o el activismo social que no han perdido su conexión con la calle. Fundó la asociación Women Building for the Future y es miembro de Black Lives Matter.

Influyente. Ha sido calificada como una de las cien personas más poderosas de Washington.

Daughtry pertenece a la quinta generación de una familia de reverendos de Brooklyn (Nueva York). Nació en el sector portorriqueño. Hija de un predicador, «no podíamos sentarnos y usar ropa bonita». Al contrario, ella y su hermana Dawnique se encargaban de que todo estuviera a punto para los sermones. Limpiaban el suelo, escribían los boletines dominicales de la iglesia e incluso se encargaban del buffé posterior; es decir, de «comprar el pollo, freír el pollo, servir el pollo, juntar el dinero, contar el dinero, llevar el dinero al banco», explica.

Con esos basamentos, esta veterana demócrata aspira a que la de Chicago sea la «convención del pueblo», «Tenemos la ventaja de que la republicana se ha celebrado antes. Eso nos da una posición envidiable, porque podremos mostrar el contraste entre los mensajes, la visión y los valores nuestros respecto a los suyos».

Daughtry es obispo. Preside la Iglesia de la Casa del Señor en Washington. Una peculiaridad de esta comunidad pentecostal fundada en 1929 es que todos sus miembos están obligados a inscribirse en los registros electorales. «No les decimos por quién votar, pero sí les damos las herramientas para que hagan sus propios análisis», explica la reverenda, para quien la papeleta de votación tiene el poder de garantizar «comida, refugio, buenas escuelas y calles seguras» si se usa correctamente. Uno de los programas de Kamala Harris pasa por combatir las trabas a la interrupción del embarazado interpuestas por los republicanos. La reverenda es clara al respecto: «No lucho por el aborto. Estoy a favor de la libertad de elección, pero no del aborto. Pero creo que eso es un asunto entre las mujeres y su Dios»,

Sus primeros pinitos en el Partido Demócrata vienen de lejos. Es una autoridad política en la comunidad religiosa y también una de los doce estadounidenses más influyentes en la inculcación de valores a la política. Se incorporó a la Administración de Bill Clinton y en 2008 ya fue CEO de su primera Convención Nacional Demócrata, previa a la victoria de Barack Obama. .

Jaime Harrison también conoció de crío lo que eran las dificultades económicas y los cortes de electricidad en casa de su abuela en Orangeburg (Carolina del Sur). El presidente del Comité Nacional Demócrata ha participado en el diseño para la nominación de la candidata Kamala Harris con la inquietud de demostrar que ha sido un proceso transparente, menos belicoso de lo que aparenta y no basado en una especie de designación a dedo, de autocracia interna. «Mientras los republicanos extremistas intentan socavar la fe en nuestras instituciones, el trabajo de nuestro Comité de Reglas y la responsabilidad de nuestros delegados demuestra que nuestra democracia es fuerte», declara este exmaestro de escuela que en 2013 fue elegido como el primer afroamericano en asumir la presidencia del Partido Demócrata en Carolina del Sur.

Harrison solo aspira a que nada se haya roto en estas semanas pasadas. A demostrar la «unidad» total del partido. Y por eso, aunque la candidata ya tiene el número de apoyos necesario, esta semana ha pedido al resto de los 5.500 delegados que aún no la han votado, que aprovechen a hacerlo estos días. «Estoy convencido de que Harris nos liderará unidos en nuestra misión de derrotar a Donald Trump en noviembre».

Hijo de madre soltera, este abogado de formación comenzó a prosperar gracias a una beca en la Universidad de Yale. Luego se matriculó en la Escuela de Leyes de Georgetown. Regresó a Orangeburg, dio clases en su antigua escuela y entró a formar parte de un programa para ayudar a jóvenes desfavorecidos a ingresar en la universidad. Ha sido el tipo eficiente situado en el lugar y momento adecuado. Cabildero de lobbies públicos y privados, se convirtió en director de operaciones del congresista Jim Clyburn en su época más dulce, mientras encabezaba la mayoría de la Cámara de Reprsentantes. Harrison se enfrentó al republicano Lindsey Graham por un escaño en el Senado en las elecciones de 2020. Sabía que era una misión imposible. Ningún demócrata lo ha ganado en Carolina del Sur desde 2006. Él tampoco.

'Las chicas de color'

Estratega política de prestigio internacional. 40 años moviéndose en las bambalinas demócratas y una de las voces mas respetadas del partido,Minyon Moore es una de las personas que más ha hecho porque Kamala Harris esté mañana en Chicago. A lo largo de su dilatada carrera, esta consultora y activista, cuyo círculo de amigas se hace llamar 'Las chicas de color' y en el que figura Leah Daughtry, ha ido sentando las bases para aumentar la inclusividad en una profesión tradicionalmente blanca y masculina. Puede decirse que gracias a ella muchas afroamericanas han conquistado parcelas cada vez más centrales en el Partido Demócrata. En 2020 convenció a Biden de que Harris fuera su pareja electoral. Y ahora ha ayudado a que ella acepte ser la cabeza de cartel.

Moore preside la Convención Nacional Demócrata y se encarga de la produccion del evento al frente de un equipo de 150 personas. Nació en Chicago y ha involucrado a líderes y empresarios de la ciudad en todo el montaje de un evento que, como solo sucede en EE UU, tendrá un toque Hollywood extraordinario.

¿Cuál es la capacidad de esta mujer que emprendió su carrera con poco más de 23 años como colaboradora del pastor Jesse Jackson y la reverenda Willie Barrow? Posiblemente, la capacidad de llegar a todos los colectivos, desde el Black Lives Matter hasta el movimiento LGTBQ. «Cuando entro en una sala, si no veo estadounidenses de origen asiático, si no veo a nadie de la comunidad LGBTQ, si no veo mujeres negras, y a veces si no veo hombres blancos, pienso: ¿Qué pasa con esta mesa?' Me entrenaron para ver quién no está en la mesa, y eso supone una referencia importante en mi forma de liderar», cuenta esta analista, que también trabajó estrechamente con Hillary Clinton en sus campañas de 2008 y 2016.