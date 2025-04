Biden promete que defenderá a Taiwán si China la invade

pablo m. díez Corresponsal. Pekín Lunes, 23 de mayo 2022, 19:42 Comenta Compartir

En su primera gira por Asia como presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha aprovechado la unión de Occidente contra Rusia por la guerra de Ucrania para lanzar este lunes un serio aviso a China. Comparando la situación, ha prometido defender militarmente a la isla de Taiwán si el régimen de Pekín la invade, como se teme por sus frecuentes llamamientos a la reunificación.

Respondiendo a los periodistas tras su reunión en Tokio con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, Biden se ha mostrado tajante. «Sí, ése es el compromiso que tenemos», respondió cuando le preguntaron si se involucraría militarme en caso de que China atacara Taiwán, según informa la agencia nipona Kyodo. «Apoyamos la 'política de una sola China', pero eso no significa que Pekín tenga jurisdicción para tomar Taiwán por la fuerza. Nos unimos firmemente a Japón y otros países para que eso no ocurra. Espero que eso no suceda, que ni siquiera se intente. Todo depende de lo claro que sea el mundo mostrando la desaprobación a largo plazo que tendría una acción así», advirtió Biden, cuyas palabras fueron criticadas de inmediato en Pekín.

«Taiwán es una parte inseparable de China y es un asunto puramente interno», rechazó uno de los portavoces de Exteriores, Wang Wenbin, quien también envió un mensaje a la Casa Blanca. «Cuidado con sus palabras y absténganse de mandar señales equivocadas a las fuerzas separatistas que quieren la independencia de Taiwán», advirtió con gravedad en su comparecencia diaria ante los medios.

Para Biden, Pekín está «flirteando con el peligro volando tan cerca y con todas las maniobras que lleva a cabo», denunció refiriéndose a las frecuentes incursiones de aviones chinos en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán.

No es la primera vez que Biden enerva a Pekín con sus comentarios, ya que en octubre señaló que EE UU intervendría si China atacara la isla. Como en aquella ocasión, la Casa Blanca se apresuró a matizar sus declaraciones asegurando que su política al respecto no ha cambiado. En concreto, la postura norteamericana. se basa en una calculada «ambigüedad estratégica». Aunque Washington cambió en 1979 sus lazos diplomáticos con Taipéi por Pekín, el Acta de Relaciones con Taiwán le permite proporcionarle armamento para defenderse, pero sin detallar una intervención militar.

Venta de armas

De hecho, Taipéi es uno de los mayores compradores de armas estadounidenses y sus pedidos han aumentado ante la creciente amenaza de China. Tras la invasión rusa de Ucrania, que tuvo lugar después de que Putin estrechara su alianza con el presidente, Xi Jinping, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, muchos expertos creen que China podría llevar a cabo una ofensiva similar sobre Taiwán. En su intento por pasar a la historia como el dirigente más poderoso de China después de Mao, Xi aspira a perpetuarse en el cargo y ser el «héroe» que reunifique la «isla rebelde». Pero, sin duda, el fracaso de Putin y las sanciones de Occidente contra Rusia deben de haber templado sus ánimos.

Intentando frenar la expansión diplomática y comercial de China por Asia, Biden también ha anunciado la creación de un Marco Económico del Indopacífico que engloba a EE UU y once países más: Japón, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Malasia y Brunéi. En el plano militar, Biden preside hoy en Tokio una cumbre del Quad, una alianza de seguridad con Japón, India y Australia que también tiene a China en el objetivo.