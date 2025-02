Los talibanes prohíben a las mujeres estudiar en las universidades afganas

t. díaz Martes, 20 de diciembre 2022, 22:49 Comenta Compartir

En un nuevo ataque contra las libertades de las mujeres y su derecho a recibir formación académica, el Gobierno talibán ha anunciado este martes que «hasta nuevo aviso» tendrán prohibido a nivel estatal el acceso a la Universidad. La noticia, muy criticada por organismos internacionales y ONG, se produce tres meses después de que miles de alumnas se presentaran a los exámenes necesarios para cursar estudios de enseñanza superior.

«Se recomienda que implementen la orden de suspender la educación de las mujeres hasta nuevo aviso», indica una carta firmada por el titular de Enseñanza Superior, Neda Mohammad Nadeem, enviada a todas las universidades públicas y privadas y difundida por la agencia afgana de noticias Jaama Press. Por su parte, el ministro para Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Mohamad Jalid Hanafi, ha precisado igualmente este mismo martes que la reapertura de centros educativos, cerrados desde que los talibán llegaron al poder, «depende en gran medida de la creación de un ambiente cultural y religioso decente».

Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) no tardaron en calificar de «vergonzosa» esta decisión y considerar que se trata de una violación al «derecho a la educación» de las mujeres y las niñas en Afganistán. «Los talibanes dejan claro todos los días que no respetan los derechos fundamentales de los afganos, especialmente de las mujeres», ha agregado.

Desde que el grupo fundamentalista recuperó el poder en agosto del año pasado, los derechos y libertades de las mujeres han sido coartados de forma continua y progresiva. Las universidades ya se habían visto obligadas a aplicar nuevas normas, incluida la segregación por sexo en aulas y entradas a los centros. Además, a la mayoría de las adolescentes de todo el país se les ha prohibido el acceso a la educación secundaria, lo que ha frustrado sus aspiraciones de cursar estudios superiores.

Aunque los talibanes prometieron a Occidente ser más flexibles en su interpretación del islam, siguen mostrándose igual de radicales con las mujeres como cuando ya ostentaron el poder de Afganistán en los años 90. Las ciudadanas del país, no en vano, están siendo apartadas cada vez más de la vida pública. No tienen derecho a viajar sin estar acompañadas de un familiar hombre y deben cubrirse el rostro con un burka o un hiyab cuando salen de casa. En noviembre se les prohibió además el acceso a parques, jardines, salas de deporte y baños públicos y las funcionarias han sido excluidas de la mayor parte de empleos públicos.

Miedo a las represalias

A pesar del creciente malestar por el retroceso tras los avances logrados por las mujeres durante los años en los que Afganistán estuvo controlado por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, las represalias contra ellas y el miedo han ido en aumento. Las protestas apenas reúnen a unas pocas decenas y numerosas manifestantes han sido arrestadas.

La decisión de prohibir a las mujeres cursar estudios universitarios se produjo el mismo día en que el Gobierno de EE UU confirmó la liberación de dos estadounidenses que permanecían en poder de los talibanes. «Entendemos esto como un gesto de buena voluntad de los talibanes. No es parte de un intercambio de presos o detenidos», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien apuntó que no hubo dinero de por medio.