Riad sólo reconocerá a Israel si Washington le ayuda a hacerse con armas nucleares

La racha continúa. Israel quiere sumarse el reconocimiento de Arabia Saudí, en unas negociaciones en la que Estados Unidos está «profundamente involucrado», publicó este viernes ' ... The Wall Street Journal'. El precio es alto. A cambio, el país árabe quiere que Washington le ayude a producir uranio enriquecido y, potencialmente, hacerse con armas nucleares.

Según 'The New York Times', que ha confirmado la noticia por sus propias fuentes, Washington no sabe cómo tomarse la petición. Algunos diplomáticos familiarizados con la negociación creen que pueden lograr el apoyo de Riad sin pagar un precio tan alto que pondría en riesgo el equilibrio militar de la región. Los saudíes quieren ejercer un peso contra Irán, por lo que buscan también el compromiso de que Estados Unidos salga en su ayuda cuando lo necesite. Eso podría estructurarse en la OTAN con una relación de no miembros, al estilo de las que ya ejercen Catar, Israel y Jordania dentro de la organización trasatlántica.

El éxito diplomático de Biden en política exterior podría ser cuestionado por aquellos congresistas que no confían en Arabia Saudí. El país árabe se negó a colaborar con la Casa Blanca en la estabilización del precio del petróleo cuando Rusia invadió Ucrania, algo por lo que Biden dijo que le haría pagar. Desde hace un mes Washington filtra entre sus fuentes que eso es agua pasada, porque no afectó tanto a los precios.

Con todo, Israel tendría que ofrecer a los saudís algún gesto significativo hacia Palestina. Durante décadas Riad había mantenido que no reconocería el status del invasor hasta que este contemplara la independencia palestina, pero ahora parece que se conformaría con algo mucho menor, como aceptar negociaciones de paz, según el 'Wall Street Journal'. Arabia Saudí necesita de Israel para diversificar su economía y de Estados Unidos para onvertirse en un peso militar en la región que se oponga al de Irán. Biden también precisa de éxitos diplomáticos en este campo para presentarse contra Trump, cuyos Acuerdos de Abraham son una de las grandes marcas de su mandato.

Material nacional

El ministro de Energía de Riad, el príncipe Abdulaziz bin Salman, declaró el miércoles que su país planea utilizar uranio de origen nacional para desarrollar su industria de energía nuclear. Según informo Reuters, añadió que las recientes prospecciones habían mostrado la existencia de diversas reservas de uranio en el Estado árabe del Golfo, el mayor exportador de petróleo del mundo.

Arabia Saudí tiene un incipiente programa nuclear que quiere ampliar. No está claro dónde terminan sus ambiciones, ya que el príncipe heredero Mohammed bin Salman dijo en 2018 que el reino desarrollaría armas nucleares.