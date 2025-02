La primera ministra de Bangladés huye del país

La ola de protestas que atraviesa Bangladés desde hace un mes se ha cobrado la cabeza de la primera ministra, Sheij Hasina, que huyó este ... lunes al extranjero tras presentar su dimisión. La renuncia al cargo que ha ocupado durante década y media -en enero ganó sus últimas elecciones- se produce en un momento de máxima tensión en el país asiático, con más de 400 fallecidos en sus calles desde principios de julio, cuando comenzaron los disturbios por la restauración del sistema de cuotas para el empleo público, que reserva el 30% de esas plazas a familiares de los combatientes en la guerra de independencia de Pakistán. El ejército ha llamado a la población a «la calma» tras la marcha de Hasina y ha anunciado la formación de un «gobierno provisional».

Las manifestaciones iniciales contra el sistema de cuotas para el funcionariado, secundadas sobre todo por los jóvenes, se han transformado con el paso de las semanas en un violento estallido social contra el Ejecutivo de Hasina, hija del jeque Mujibur Rahma, uno de los héroes de la independencia bangladesí en 1971. «Durante quince años he trabajado para construir este país. ¿Qué no he hecho por el pueblo?», se cuestionaba la aún primera ministra hace unos días en la prensa, acorralada por unas protestas que sólo el domingo causaron casi cien muertos. La cifra de víctimas superaba este lunes el medio centenar. Los heridos pasan del millar. La violencia atraviesa todo Bangladés, con manifestantes a favor y en contra del Gobierno enfrentados con palos y cuchillos en las calles, donde se escuchan los disparos de las fuerzas de seguridad.

Hasina, de 76 años, ha presentado su renuncia a media mañana ante el presidente bangladesí, Mohammad Shahabuddi. No se sabe con certeza cuáles han sido sus pasos posteriores, pero medios del país asiático apuntan a que ha tratado primero de irse en un vehículo y que finalmente ha huido en helicóptero con destino a India. La ya ex primera ministra habría aterrizado en el aeropuerto de Hindon, a las afueras de Deli, y se especula con que podría solicitar asilo político en el Reino Unido ya que su hermana, Sheij Rehana, quien la ha acompañado, es ciudadana británica. Mientras ellas dejaban Bangladés atrás, miles de personas -unas 400.000 según el periódico 'Business Standard'- han tomado las calles. Asif Mahmud, uno de los líderes de las movilizaciones, lo había avisado: «Llegó el momento de la protesta final».

Saquean la residencia oficial

Ni el toque de queda, ni la presencia de soldados y policías, ni el alambre de espino que rodeaba el edificio han logrado impedir que una multitud accediera a la residencia oficial de Hasina en Daca, la capital, para celebrar su huida. Ha habido saqueos, ataques contra murales con su cara y también han derribado una estatua de su padre. «El país sufrió mucho, la economía se ha visto golpeada, muchas personas murieron, es hora de acabar con la violencia. Espero que la situación mejore después de mi discurso», ha expresado el general Waker-Uz-Zaman en un mensaje televisado, consciente de la antipatía que despertaba la exmandataria. Incluso estrellas del cine y de la música bangladesíes se habían rebelado contra la apodada 'dama de hierro' a medida que crecía la violencia.

«Durante quince años he trabajado para construir este país. ¿Qué no he hecho por el pueblo?» Sheij Hasina Ex primera ministra de Bangladés

Hasina alcanzó el poder en 2009, precisamente, tras un gobierno de transición de dos años liderado por los militares a raíz de otra gran crisis política. Desde entonces estuvo en el punto de mira de diferentes organizaciones de derechos humanos, que consideran que la ex primera ministra se valió de las instituciones para afianzarse en su puesto y acabar con la disidencia mediante ejecuciones de activistas opositores.

