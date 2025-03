Irán y EE UU acuerdan un intercambio de presos

Tras largos meses de negociaciones Irán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para un intercambio de prisioneros y la liberación de fondos incautados ... a la república islámica. Veinticuatro horas después de que cinco presos con doble nacionalidad iraní y estadounidense abandonaran la cárcel de Evin para pasar a arresto domiciliario, el Ministerio de Exteriores en Teherán confirmó que «ha comenzado el proceso de liberación de miles de millones de dólares de activos de la República Islámica que habían sido incautados ilegalmente en Corea del Sur por EE UU».

El diario 'The New York Times' adelantó el jueves la liberación de los cinco prisioneros de la conocida cárcel de Teherán. El periódico identificó a Siamak Namazi, Emad Sharghi y Morad Tahbaz, pero no desveló la identidad de los otros dos por petición de las familias. Todos ellos permanecían encerrados desde hace años bajo la acusación de cargos como «espionaje» o «colusión con la seguridad nacional».

Los iraníes adelantaron en marzo que el acuerdo para el intercambio de prisioneros estaba cerca, pero Washington lo negó. Cinco meses después, este acuerdo es una realidad por la que los cinco estadounidenses regresarán a casa a cambio de «un puñado de presos iraníes encerrados por violar las sanciones impuestas a Irán» y «descongelar casi 6.000 millones de dólares de los activos de Irán retenidos en Corea del Sur», desveló 'The New York Times' citando fuentes próximas a la negociación.

Este acuerdo se produce en medio de la enésima escalada de tensión entre los dos países tras la llegada de 3.000 nuevos soldados estadounidenses de refuerzo al Golfo con el objetivo de asegurar el tránsito de petroleros. Teherán y Washington también permanecen distanciados a causa del acuerdo nuclear roto por Donald Trump y que Joe Biden prometió recuperar en campaña, pero no lo ha conseguido. La negociación está congelada y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una entrevista televisada que el pacto nuclear «no está ahora en la agenda». Kirby trató de desvincular el acercamiento logrado para el intercambio de prisioneros del contencioso atómico.

«Cuentas restringidas»

La liberación de los fondos retenidos a Irán fue uno de los temas que más dudas generaron y el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que «se usarán y transferirán a cuentas restringidas, de modo que el dinero solo se podrá usar con fines humanitarios», lo cual está permitido por las sanciones.

Desde Teherán negaron este extremo y en Exteriores aseguraron que «estos recursos se gastarán para las diversas necesidades del país según lo determinen las autoridades competentes». El analista iraní Mohammad Marandi, recurrió a Twitter para aclarar que «Irán tendrá acceso directo y completo a sus activos no congelados en Corea del Sur».

Esta cantidad millonaria permanece congelada desde 2019, cuando Trump retiró las exenciones a los países que importaban petróleo iraní. Ese mismo año se produjo otro intercambio de prisioneros en el que la república islámica liberó a Xiyue Wang, ciudadano estadounidense que había estado detenido durante tres años por cargos de espionaje, y Estados Unidos liberó a Massoud Soleimani, detenido bajo la acusación de no respetar las sanciones.