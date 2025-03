Irán achaca la muerte de Raisi al mal tiempo y la falta de mantenimiento del helicóptero

Un rabino israelí declara un día de fiesta tras el deceso del líder persa

Como cada lunes, el rabino David Chai Hacohen tenía previsto en el plan matinal un rato para el 'Tajanún', oración obligatoria salvo en el shabat, los festivos y algunas jornadas señaladas. Pero esta vez les dijo a sus alumnos de Bat Yam (periferia de Tel Aviv) que se saltaran el rezo como si fuera un día de fiesta, en clara referencia al fallecimiento del presidente iraní, según recogió el diario hebreo 'The Times of Israel'. Desde la formación de ultraderecha Yisrael Beytenu, el diputado y exministro Avigdor Liberman dijo que no iban «a derramar ni una lágrima» por Raisi, «un hombre brutal».