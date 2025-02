India libera a una paloma que retuvo durante ocho meses al sospechar que era una espía de China

Las palomas no se cuentan entre los animales que más simpatías despiertan. Tal es el asco que generan entre buena parte de la población, la ... misma que se refiere a ellas como ratas con alas, que el sociólogo estadounidense Colin Jerolmack decidió en 2016 investigar de dónde venía tanto odio. En su estudio concluyó que a los humanos no les gusta lo que se escapa de su control y estos pájaros campan a sus anchas, transmiten enfermedades, defecan en cualquier rincón... Y encima te espían. Eso es, al menos, lo que creen en India, que acaba de liberar un ejemplar retenido durante meses bajo sospecha de que trabajaba en secreto para China. El ave resultó inocente.

La alarma saltó hace ocho meses cuando esta paloma de plumaje negro se encontraba en el embarcadero de Pir Pau, en Chembur, un enorme suburbio de lujo levantado en el centro de Bombay. El animal, según cuenta el diario 'The Times of India', llevaba un par de anillas -una de cobre y otra de aluminio- en sus patas y «mensajes escritos en una caligrafía similar a la china» en la parte inferior de sus alas, lo que escamó a las autoridades. La orden fue clara: había que capturarla. El ave acabó arrestado cual delincuente y la Policía abrió «un caso de espionaje» contra él. La investigación, cuyos detalles no han trascendido, requirió más de medio año hasta concluir que el pájaro no era ningún agente secreto del gigante asiático. Entonces, «se retiró la acusación».

El ave permaneció los ocho meses que duró la investigación en la clínica veterinaria Bai Sakarbai Dinshaw Petit, en Bombay, donde estuvo encerrada bajo llave para evitar que escapara o que fuera secuestrada. Ningún agente la visitó durante su arresto. Hace unos días, el miércoles, la Policía dio «permiso formal al hospital» para su liberación, confirmó la organización defensora de los derechos de los animales PETA, que criticó el trato dado a la paloma y no ocultó su «sorpresa» por que hubiera durado tanto tiempo con vida entre las mismas cuatro paredes. Su estado cuando salió en libertad era «bueno», constataron desde la ONG, que distribuyó un vídeo del momento en que el pájaro regresa a su hábitat sin antecedentes de ningún tipo. Fue «un encarcelamiento injusto», sostienen.

Procedente de Taiwán

«Como todas las aves, las palomas deberían tener libertad para volar en los cielos, buscar comida y criar a sus crías en pareja, en cooperación con sus compañeros», defiende la directora de PETA en el país, Poorva Joshipura, que nunca se había encontrado con un caso tan curioso. La investigación, que requirió incluso la intervención de los servicios de Inteligencia aunque el ejemplar llevaba un chip, reveló que el animal había participado en varias carreras en Taiwán y que habría volado accidentalmente a India. El puerto donde se produjo la detención es un punto de tráfico internacional, lo que hace sospechar que el pájaro pudo subirse herido o débil a un barco y apareció -también para su sorpresa- a miles de kilómetros. Del mensaje escrito bajo sus alas nada se pudo extraer ya que no resultaba legible.

No había espía alguno entre el plumaje de esta paloma aunque lo habitual en India es mirar con recelo a estas aves. Basta con ver la cantidad de ellas detenidas en los últimos años bajo la misma sospecha. En 2020, por ejemplo, cazaron una en la disputada región de Cachemira porque a las autoridades les pareció raro que hubiera cruzado la frontera militarizada. Resultó que pertenecía a un pescador paquistaní y fue liberada. Cuatro años antes, agentes indios de la seguridad fronteriza con Pakistán arrestaron a otra que, en este caso sí, no llevaba buenas intenciones pues portaba un mensaje amenazante para el primer ministro, Narendra Modi. En 2010, en la misma zona, retuvieron a un ejemplar con un número de teléfono y una dirección paquistaníes estampados con tinta roja en su cuerpo. Lo tuvieron bajo vigilancia armada y sin visitas porque la Policía temía su implicación en una «misión especial de espionaje».