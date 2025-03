Educación online para superar el cerco talibán

Las lecciones aprendidas durante la pandemia sirven ahora en Afganistán para sobrevivir al Emirato. Antes del regreso de los talibanes al poder la academia de ... educación online Rumi tenía 40 alumnos. Año y medio después, tras el cierre de las escuelas de secundaria y universidades, se ha multiplicado por diez el número de estudiantes de esta academia virtual que imparte clases de inglés, periodismo, empresariales y la inmensa mayoría son mujeres. En total, 400 de las más de un millón de alumnas a quienes han expulsado de las instituciones educativas pueden seguir con sus lecciones gracias a este centro.

«Esta es la única forma de educación que, por el momento, los talibanes no pueden restringir. Son cursos en línea que cada alumna sigue desde su casa, aunque la mayoría opta por hacerlo sin cámaras por miedo a que alguien pueda detectar que están estudiando», comenta Anita, quien con 26 años es la responsable de un centro de estudios nacido en tiempos del coronavirus y que ahora trata de superar las restricciones impuestas por unos islamistas que recientemente han bloqueado su página web. No importa, ahora las interesadas contactan con ellos a través de las redes sociales y cada vez tienen más trabajo.

Los talibanes dijeron que habían cambiado, que no eran los mismos que gobernaron Afganistán a finales de los noventa. El paso del tiempo ha demostrado que mintieron, que la mujer sigue siendo una obsesión para ellos y que sus políticas están dirigidas a borrarlas de la escena pública. «La verdadera razón de estas medidas es la ignorancia. No hay enseñanza islámica que impida la educación. Las acciones de los talibanes son tribales y primitivas, no islámicas. Por eso todos los países islámicos condenan sus ignorantes decretos», explica Anita, quien recuerda que «celebramos el Día Internacional de la Educación, pero en nuestro país millones de niñas están privadas de este derecho. Para los talibanes, cualquier conocimiento es un enemigo y por eso tenemos mucho cuidado en nuestro trabajo. A esto debemos sumar que a las mujeres no nos consideran seres humanos».

Sistema de ayudas

En Rumi la mayoría de los estudiantes son chicas de entre 16 y 26 años procedentes de todas las provincias de Afganistán, contactan con la academia a través de las redes sociales y Anita y su equipo de profesores revisan sus calificaciones para adaptar a cada alumna al nivel adecuado. En un momento de extrema crisis económica, han decidido no tener una tarifa fija y se paga en función de la situación familiar. «También tenemos un sistema directo de patrocinio y hay personas de Canadá, España o Italia que nos envían donaciones que nos sirven, por ejemplo, para financiar una buena conexión a Internet de nuestro equipo y de las alumnas durante un período educativo», explica Anita, licenciada en Periodismo por la Universidad de Kabul, que escapó del Emirato y ahora tiene su base de operaciones en suelo turco.

El nombre de Rumi es un homenaje al poeta afgano del siglo XIII Yalal ad-Din Muhammad Rumi, gran maestro sufí. Ninguna de sus enseñanzas tiene espacio en el ideario de unos talibanes que son el polo opuesto a este místico que promovía, entre otras cosas, la convivencia en paz entre religiones. Anita echa de menos «presión internacional sobre los talibanes en lugar de alfombras rojas. El mundo, en lugar de enviar bolsas de dinero semanalmente a este régimen, debería sancionarlo y, en lugar de blanquearlo, debería hablar con ellos de forma clara».

El Afganistán en el que creció esta periodista fue una ficción que ahora se enfrenta a la realidad del Emirato y ella trabaja para que las mujeres tengan la educación como mejor arma para enfrentarse al radicalismo.