Un bolso de Dior hace tambalear al Gobierno de Corea del Sur

Cuando Yoon Suk-yeol se convirtió hace un par de años en el máximo líder de Corea del Sur, su esposa dijo que no quería ... saber nada del título de primera dama. Ella prefería que la llamaran cónyuge del presidente, sin reverencias. El gesto de Kim Keon-hee gustó en el país, que lo vio como una muestra de discreción de esta especialista en arte que cumplirá 52 años el próximo verano. Pero el tiempo ha demostrado que la mujer tenía más interés en intervenir en la vida pública de lo que decía. Bastante más, hasta el punto de que miembros de la formación en la que milita su marido, el Partido del Poder Popular (PPP), la han rebautizado como la María Antonieta de Seúl tras filtrarse sus supuestos tejemanejes para hacerse con regalos de gran valor a cambio de favores políticos.

Un bolso azul de Dior en piel de becerro valorado en 3 millones de wones -algo más de 2.000 euros al cambio- ha desatado el último escándalo. Una auténtica crisis política, en realidad, a apenas unos meses de las elecciones legislativas en el país (10 de abril) que ha puesto a Yoon en la picota. Los hechos se remontan a finales de 2022, casi recién llegado a la presidencia, aunque no trascendieron hasta hace unas semanas, cuando el canal de izquierdas 'Voice of Seoul' en YouTube colgó un vídeo realizado con cámara oculta a Kim. En la grabación se ve a la mujer del mandatario reunida con el pastor coreano-estadounidense Abraham Choi en la sede de su empresa, Covana Contents, donde el reverendo le entrega la cartera de la polémica. Y no sería su primer obsequio porque en un encuentro anterior, según su versión, le habría regalado cosméticos de otra marca de lujo, Chanel.

'김건희 명품백' 수수 논란에 일본 언론마저 "尹 심한 권력병 환자" https://t.co/1XMBvmBTSS



박찬대 "윤 대통령 일본인 정직하고 정확하다더니, 일본 언론이 권력병 보도" pic.twitter.com/UqoSfPfhXq — 서울의소리 Voice of Seoul News (@amnseoul) January 29, 2024

Kim no parece en el vídeo estar muy cómoda con el carísimo regalo del pastor Choi. «Nunca compres algo tan caro», le dice. «No continúes haciendo esto», le insiste. Sin embargo, la oficina del presidente ha confirmado que el presente fue recibido por la empresaria y que se encuentra «almacenado como propiedad del Gobierno». La ley anticorrupción surcoreana no prohíbe los obsequios a funcionarios públicos y sus cónyuges -sólo los limita a que su valor no pase de los 3 millones de wones de manos de una misma persona y en un año- pero la oposición considera que este bolso se salta la barrera de la ética. Incluso en el partido del mandatario reconocen que el asunto es «grave» y que, como mínimo, la pareja presidencial debería asumir en público que la conducta fue inapropiada.

Complot o revelación

El presidente no ha abierto por ahora la boca sobre el 'escándalo del bolso de Dior', como se conoce a esta polémica en Corea del Sur, y eso que, según una encuesta de Embrain Public, encargada por la cadena de noticias YTN, el 69% de sus compatriotas cree que debería pronunciarse. No falta, eso sí, quien defiende a Kim y asegura que ha sido víctima de una trampa para enturbiar su imagen y, de paso, la de su marido a escasos tres meses para las elecciones. El reverendo Choi niega complot alguno y sostiene que con su vídeo quería demostrar que los regalos caros son la única vía para conseguir audiencia con el actual presidente, una especie de «pase de entrada», lo que señala directamente a la mujer como la persona que maneja los hilos desde la sombra. La María Antonieta de Seúl, como dijo un compañero de partido de Yoon en referencia a la reina francesa que tanta influencia tuvo en la política de Luis XVI.

Ampliar Kim Keon-hee, a la derecha, junto a Begoña Gómez, la reina Letizia y Jill Biden en La Granja de San Ildefonso en el verano de 2022. EFE

A Kim, con una extensa familia de cuatro patas compuesta por media docena de perros y cinco gatos, le ha costado pasar desapercibida incluso antes de que su marido llegara al poder. Fue acusada de evasión fiscal por la manipulación de acciones, de plagiar su tesis doctoral, de hinchar su curriculum... e incluso circularon por internet varios audios en los que se la escuchaba echar pestes de su marido, a quien criticaba por su barriga, sus ronquidos o su manera de comer. Fuera de Corea del Sur, sin embargo, la mujer se presenta como una gran promotora de la cultura de su país y arrasa en estilo en cada visita oficial. El medio 'Korea Bizwire' cuenta que en su viaje de Estado a España en el verano de 2022 congenió con la reina Letizia, con quien habló sobre su fecha de nacimiento -ambas son de septiembre del 72- y la pujante industria de la cosmética coreana. Aquel día llevaba un discreto bolso.