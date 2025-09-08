HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Fernández, en arresto domiciliario, celebra desde el balcón de su casa la victoria del peronismo. EFE

El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires

El presidente argentino reconoce la «clara derrota» en las elecciones bonaerenses, donde su partido ha perdido por una diferencia de trece puntos respecto a la alianza opositora al Gobierno

Miguel Pérez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:06

Buenos Aires le da la espalda a Javier Milei. Fuerza Patria, la alianza que agrupa a la oposición peronista a su Gobierno, ha arrollado escándalosamente ... a La Libertad Avanza, el partido del presidente, en las elecciones legislativas celebradas este domingo en la provincia bonaerense. No ha sido una cita menor con las urnas. Este distrito concentra el 40% de todo el electorado de Argentina y puede marcar el camino futuro de la gobernabilidad del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  3. 3 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  4. 4

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  5. 5 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  6. 6

    La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15
  7. 7

    Pocas pero dulces: Las heladerías que resisten en Badajoz
  8. 8

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  9. 9 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
  10. 10 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires

El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires