«Nunca más el autoritarismo en Guatemala», promete Arévalo

Bernardo Arévalo de León (7/10/1958) recordó en su primer discurso como presidente de Guatemala que hubo momentos desde que fue elegido en las urnas, el 20 de agosto, en los que muchos de sus ciudadanos creyeron volver a estar a las puertas de una dictadura. El mandatario prometió ante miles de guatemaltecos no tolerar que las instituciones se dobleguen ante las enfermedades más comunes que abundan en Latinoamérica: la corrupción y la impunidad. Arévalo pudo tomar este lunes posesión después de nueve horas de caos en los que fuerzas opositoras en el Congreso intentaron boicotear la ceremonia. La comunidad internacional tuvo que emitir comunicados pidiendo respeto a la voluntad del pueblo de Guatemala.

«Durante estos últimos meses nos hemos enfrentado a complejas tensiones y desafíos, que llevaron a muchos a creer que estábamos en un retroceso autoritario. Para miles de personas estos meses sugirieron el resurgimiento de la dictadura en Guatemala». Fueron las primeras palabras de Bernardo Arévalo, que en una entrevista a 'Univisión' había dicho que la única manera de no acceder al cargo de presidente era que le diera un infarto. Hijo de Juan José Arévalo Bermejo, el primer mandatario surgido de la democracia después de la llamada revolución de octubre de 1944, es escritor, político, sociólogo y diplomático, y fue embajador en España entre 1995 y 1996. Está doctorado en Filosofía y Antropología, es padre de seis hijos y habla inglés, hebreo, francés y portugués.

Arévalo no dejó de alabar al pueblo guatemalteco por su deseo de vivir en democracia. También tuvo palabras de agradecimiento para la comunidad internacional. «Nunca más el autoritarismo», prometió. «Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios, no toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad, no permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad», añadió el mandatario con el que Guatemala espera vivir otra primavera.

También Arévalo tuvo un gesto hacia la juventud del país: «Gracias a los jóvenes que no perdieron la esperanza hoy puedo hablarle desde este podio». En su discurso de 25 minutos, el presidente destacó «a las familias que no se rindieron ante la desinformación y la mentira, al liderazgo ancestral, a los cuatro pueblos de quienes no dejo de aprender y valorar diariamente consciente de las deudas históricas que debemos resolver». Guatemala cuenta con los pueblos indígenas maya, xinka, garífuna y ladinos, muy abandonados por los gobiernos anteriores.

Bernardo Arévalo sostuvo como mayor desafío de su gobierno impulsar el progreso del país, pero subrayó que era imperativo cultivar la unidad y la armonía. «Es hora de emprender un camino de unidad, diálogo y paz. Nos encontramos ante una oportunidad histórica para revertir décadas de abandono social y deterioro institucional. No podemos dejar escapar esta oportunidad».

Habló de haber comenzado a edificar una institucionalidad democrática robusta y saludable sobre los escombros del muro de corrupción que Guatemala empieza a derribar. En su opinión, no puede haber democracia sin justicia social, y la justicia social no puede prevalecer sin democracia. Dijo que no estaba haciendo una promesa teórica y que su objetivo es guiar el desarrollo del pueblo guatemalteco. Prometió hacer inversiones en agua, electricidad, saneamiento y vivienda. Ampliar el acceso de los servicios de salud, luchar contra la desnutrición, tomar medidas para expandir el sistema educativo y generar viviendas dignas. «Estamos unidos para tejer la historia de un país al que todos aspiramos ver, florecer y prosperar». Así finalizó su primer discurso.

