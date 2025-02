Mulino gana las elecciones en Panamá con el apoyo de Martinelli, el expresidente condenado por corrupción

Cuando el domingo los resultados electorales en Panamá confirmaron su victoria, el abogado conservador José Raúl Mulino envió de inmediato un mensaje a Ricardo Martinelli. ... Es su mentor, fue presidente del país entre 2009 y 2014 y ahora se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá tras se inhabilitado y condenado a once años de cárcel por blanqueo de dinero y corrupción. Aun así, muchos panameños le añoran. Y han dado el 34% de los votos al candidato elegido por Martinelli. Por eso, nada más conocer su victoria, Mulino se dirigió en público a su mecenas: «Misión cumplida, ¡carajo! Misión cumplida, Ricardo».

Todo en el partido de derechas de Mulino es un guiño dirigido hacia el viejo presidente. La formación se llama 'Realizando Metas', RM, las iniciales de Ricardo Martinelli, que ha sabido explotar la memoria de su etapa al frente del país. Fue una época de bonanza económica e inversiones en grandes infraestructuras; aunque también de corrupción. El recuerdo de aquellos viejos buenos tiempos ha ganado las elecciones. El antisistema Ricardo Lombana logró el 25% de los votos, por delante del expresidente Manuel Torrijos, con el 16%. Y se ha hundido hasta el 5,8% la formación gobernante, el Partido Revolucionario Democrático de Gabriel Carrizo. Es su peor resultado. Ha pagado la mala imagen que arrastra el actual presidente, Laurentino Cortizo.

Mulino, abogado de derecho marítimo por la Universidad de Nueva Orleans, es un tipo con fama de duro. Ya fue ministro de Seguridad con Martinelli y dejó huella con su represión durante las protestas de los bananeros. Hasta el pasado viernes no tuvo el visto bueno de la Corte Suprema para presentarse a los comicios que ha ganado. Le ha bastado con llevar el sello de RM. Presidirá un país de 4,4 millones de habitantes y le esperan la lucha contra la sequía, la crisis provocada por el cierre de la gran mina de cobre de Panamá, el pago de la deuda y el control migratorio de los flujos que van desde Venezuela camino de Estados Unidos. Washington, que ya sancionó por corrupción a Martinelli, mira de reojo a su discípulo.

«No voy a ser un títere»

«No voy a ser títere de nadie», aseguró Mulino tras conocer su triunfo electoral. Eso sí, de inmediato se centró en lavar la imagen de Martinelli: «Se acabó la persecución política. Se acabó la manipulación de jueces y magistrados. Se acabó esta vaina, ¡carajo!». Algunos analistas dan por hecho que Mulino facilitará que el viejo presidente obtenga un salvoconducto y pueda trasladarse a Nicaragua. Desde allí, creen, dirigirá el país con el apoyo de su delfín, que ha prometido devolver el dinero a los bolsillos de los panameños.

Mulino sabe que sus votantes son los de Martinelli y que él no era un candidato popular. «No me río mucho, pero sé hacer las vainas como tienen que hacerse. Ustedes no están contratando al gerente de un circo. Me escogieron a mí porque voy a ser un presidente de trabajo y de verdad», dijo durante el acto de celebración de la victoria electoral. En primera fila había una silla vacía, la de Martinelli, muy presente pese a su ausencia. Por la mañana, mientras se abrían las urnas, Mulino fue a visitarle a la embajada. En un vídeo se ve cómo se abrazan. Por la noche, la misión estaba cumplida.