Evo Morales denuncia haber sido víctima de un atentado con 14 disparos

«Pasó una bala a centímetros de mi cabeza». El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) denuncia haber sido este domingo víctima de un intento ... de «asesinato» perpetrado por «hombres encapuchados» que dispararon contra el vehículo en el que viajaba e hirieron a su chófer en Cochabamba, en el centro del país. «El carro en que llegué tiene 14 disparos. Felizmente hoy día salvamos la vida (...). Esto estaba planificado, era para matar a Evo», afirmó durante una entrevista con la radio Kawsachun Coca.

Morales, de inmediato, acusó al actual presidente de Bolivia, Luis Arce, de haber ordenado el atentado:«Lucho ha destruido el país y ahora quiere eliminar nuestro proceso acabando con mi vida. Está en marcha un estado de sitio», denunció el líder indígena, que salió ileso del atentado.

«Este es otro fracaso del Gobierno. Es muy grave, gravísimo, lo que han hecho Lucho Arce y David Choquehuanca (vicepresidente) con mi vida. Esto no es contra Evo, es contra el movimiento indígena», declaró Morales a la misma emisora. Ante ese mismo micrófono relató así el atentado: «Avanzábamos y había un auto trancado, salimos para sobrepasarlo y otro vino a trancarnos. Entonces vi que era un operativo. Felizmente hubo un espacio y entonces pasamos y empezaron a disparar por atrás. Me agaché para protegerme. No pude ver quiénes eran».

En un vídeo difundido por Kawsachun Coca se observa que en el parabrisas de la camioneta en la que viaja Morales de copiloto hay tres orificios de bala. El chófer, que resultó herido, aparece en las imágenes con sangre en la cabeza. También se escucha cómo una pasajera grita y pide que se alejen de la zona: «¡Apresure, apresure!». Al llegar a una localidad cercana, el expresidente ordena a la gente que «bloquee» la carretera porque lo están persiguiendo

Anyelo Céspedes, un diputado afín a Morales, aseguró tener imágenes de un helicóptero al que se subieron «seis personas», los presuntos atacantes, en un aeropuerto cercano. «No tenemos la certeza de si son militares o policías. Lo único que querían de verdad es asesinar a Evo», señaló a la agencia AFP.

«El sábado hubo un cambio del alto mando militar y hoy intentan matar a Evo Morales», apuntó. Apenas unas horas antes, el actual presidente, Luis Arce, había instado a los nuevos responsables de las fuerzas armadas a garantizar el restablecimiento del orden público para acabar con los bloqueos de carreteras provocados por los seguidores de Morales.

El exmandatario es investigado por el presunto abuso a una menor de 15 años con quien habría tenido una hija durante su mandato. La Fiscalía anunció hace varias semanas que emitiría una orden de detención en su contra, pero no se ha pronunciado desde entonces. Los partidarios de Morales, que exigen el «cese de la persecución judicial» contra el líder indígena, han provocado cortes desde el 14 de octubre en algunas de las carreteras más importantes del país. Eso ha generado escasez de combustibles y el alza de precios de productos básicos. Según el ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, las pérdidas se elevan a más de 1.100 millones de euros.

Antiguos aliados

Arce y Morales, que fueron aliados, están ahora enfrentados porque los dos aspiran a la candidatura oficialista a la presidencia de cara a las elecciones de 2025. El país es un polvorín. «Luis Arce, has cruzado la línea roja. Invocamos una movilización. Si es posible, vamos a tomar los aeropuertos», advirtió Vicente Choque, dirigente de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

El viernes se desplazaron más de 1.700 policías para desactivar los bloqueos de la vías de transporte. En los enfrentamientos, 14 policías resultaron heridos y hubo 44 detenidos. El Ministerio de Exteriores denunció el sábado que están «en curso acciones desestabilizadoras lideradas por Morales que pretenden interrumpir el orden democrático».