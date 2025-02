La parodia venezolana

La pantomima se ha confirmado. Nadie podía creerse que una alternativa al poder de Nicolás Maduro tendría alguna oportunidad, aunque medios de comunicación interesados, afines u opositores hayan llenado sus páginas de esta supuesta posibilidad. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el Gobierno, ... avaló la victoria de Maduro con el 51,20% de los votos (5,1 millones) cuando se había escrutado el 80% de los votos. El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia (Plataforma Unitaria Democrática), el único con posibilidades de los 10 presentados, con 4,4 millones de votos ha logrado el 44% de las papeletas en unos comicios con una participación en torno al 60%, 10 puntos porcentuales más que en las anteriores elecciones.

Y ahora nos encontramos, como ya sabíamos, en una tesitura en la que unos se vanaglorian de la limpieza de las elecciones y del civismo de los venezolanos y otros la ponen en entredicho por las irregularidades acaecidas. Maduro no iba a aceptar la derrota y la oposición, liderada entre bambalinas por María Corina Machado, junto con EE UU, Argentina, Costa Rica, Chile, Guatemala, Perú, etc. se han dado mucha prisa en manifestar algo que ya tenía preparado y manifestado, que no reconocen la reelección de Maduro para un nuevo mandato presidencial.

Y en el fondo de todo este maremágnum está la crisis de gobernabilidad que vive el país, iniciada con el viernes negro de 1983 y que nunca se ha cerrado. Crisis en la que, además de la posición política que rompió con la dinámica iniciada en 1958, juegan un importante papel el neoliberalismo, el lastre de la deuda interna y su financiación, y los recursos, sobretodo petrolíferos, que todos aspiran a gestionar. Los intentos realizados, tanto desde la derecha como de la izquierda, para superarla han sido estériles.

Nueva burguesía

La aparición de Hugo Chávez y los militares bolivarianos en 1992, y su protagonismo como actores políticos, dio lugar a la creación de un precario centro político entre 1995 y 1998 con el que pretendieron resolverla. Era la época de la tercera vía y del capitalismo humano que intentaron consolidar con un proceso constituyente y un nuevo marco jurídico, con la creación de una nueva identidad nacional y con un discurso político ideológico radical que se nutrió tanto del cooperativismo yugoslavo como del socialismo utópico comunal, hasta llegar a lo que denominó socialismo del siglo XXI (2004-2005). De este proceso, denominado proyecto económico de la revolución, surgió, entre 2002 y 2013, una nueva burguesía vinculada a su pensamiento político con la que enfrentarse a la antigua que había controlado el país hasta entonces. Su muerte dio al traste con el plan de equilibrios y, a partir de 2013, con los gobiernos de Maduro, se apostó decididamente por un futuro socialista apoyado por esta nueva burguesía bolivariana.

En medio de esa cruda pelea, están los ciudadanos, y ellos ya no quieren este eterno enfrentamiento

Pues bien, nos guste o no e irregularidades aparte, en ella se asienta el apoyo que aún sigue teniendo el régimen y propuestas como las de Edmundo González basadas en un duro ajuste estructural, destrucción de la agenda social y privatizaciones por doquier, tal y como ha señalado sin ningún rubor María Corina Machado, espantan a unos electores a los que aterra este panorama. El programa de gobierno de la misma, denominado Tierra Prometida (octubre de 2023), recoge esta privatización general. Se avecinan meses de ajuste y reparto de poder entre las dos almas burguesas del país para que sea posible la gobernabilidad, y, por supuesto, la participación en el diálogo, tal y como reconocen ambas, de EE UU. En medio de esa cruda pelea, están los venezolanos, y ellos ya no quieren este eterno enfrentamiento.