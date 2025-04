Claudia Sheinbaum asume como la primera mujer presidenta de México La izquierdista juró su cargo ante una veintena de mandatarios internacionales, entre los que no se encontraba el rey Felipe al no ser invitado a la ceremonia

Ramona Asla Martes, 1 de octubre 2024, 20:40 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

La izquierdista Claudia Sheinbaum asumió este martes como la primera mujer presidenta de la historia de México. En una ceremonia celebrada en la Cámara de ... Diputados, a la que asistieron casi una veintena de mandatarios internacionales y cientos de representantes de países y organismos multilaterales, juró el cargo para el sexenio de 2024 a 2030. No estuvo presente ningún representante oficial del Estado español al no ser invitado el rey Felipe y decidir el Gobierno de Pedro Sánchez no enviar ningún delegado como protesta.

«Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, prometo guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la república que el pueblo me ha conferido», declaró Sheinbaum. El mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), entregó la banda presidencial a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, quien colocó la prenda tricolor a Sheinbaum, la primera mujer que gobernará el país tras más de sus 200 años de ser república. Sheinbaum asumió entre gritos de «presidenta, presidenta» y «¡es un honor con Claudia hoy!», como un eco de «¡es un honor estar con Obrador!». Tras la sesión en el Congreso, Sheinbaum se dirigió al Palacio Nacional, donde comió con los mandatarios invitados, entre quienes destacaron los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric; de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Honduras, Xiomara Castro. También asistieron personalidades como la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden; y el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Por la tarde recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas en el Zócalo de Ciudad de México, la mayor plaza pública del país, donde la nueva mandataria tendrá su primer acto masivo como jefa de Estado y ofreció un discurso. «Una hazaña pacífica» Legisladores del oficialismo mexicano destacaron la naturaleza histórica de la investidura de Claudia Sheinbaum. Durante el inicio de la ceremonia solemne en la que asumió el cargo, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), resaltó en su discurso que «Sheinbaum se convertirá en la primera jefa de Gobierno y jefa de Estado de la República Mexicana» para gobernar de 2024 a 2030 tras 66 hombres presidentes. «México logró una hazaña pacífica, cívica ejemplar, depositó la mayoría del pueblo su confianza en nosotros, ratificó la esperanza y generó condiciones de un triunfo abrumador», manifestó Monreal. Los líderes de los diversos grupos parlamentarios fijaron su postura momentos antes de que Sheinbaum recibiera la banda presidencial que entregará el mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, en el Congreso de la Unión. La «cuarta transformación» Las formaciones aliadas de Sheinbaum, Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pidieron continuar con la «cuarta transformación» de la historia del país que, según su perspectiva, comenzó López Obrador. Reginaldo Sandoval, líder de los diputados de PT, señaló que Sheinbaum «no es cualquier mujer», sino «una mujer de izquierda, hecha en la izquierda, formada en la izquierda, con principios de izquierda y, sin ninguna duda, la constructora del segundo piso de la 'cuarta transformación'». «Hoy decimos que México es diferente y sí arrancamos e iniciamos la construcción de un nuevo régimen, estamos cambiando el Estado. No tengo ninguna duda de que el Poder Ejecutivo se transformó para ponerlo al servicio del pueblo», declaró. Entretanto, Manuel Velasco, dirigente del PVEM en el Senado, destacó que el 2 de junio pasado Sheinbaum se convirtió también en la «presidenta más votada en la historia del país» con casi 36 millones de sufragios. Asimismo, resaltó que la exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023) es una científica, ambientalista, mujer preparada y formada en la lucha social. Desde temprano cientos de personas esperaron la celebración popular prevista en el Zócalo. En una jornada declarada festiva, Marta Rosa Ramírez Masías, una ama de casa que llegó a la investidura a las cinco de la mañana tras un largo viaje en autocar desde León (centro), dijo que se congratulaba de tener una presidenta que «comprende más a la ciudadanía». «Es tiempo de mujeres y de transformación», ha dicho Sheinbaum en numerosas ocasiones, en un país con un pesado historial de discriminación y violencia de género, donde unas diez mujeres son asesinadas diariamente.

