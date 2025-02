Chile sospecha que los incendios que han causado más de un centenar de fallecidos fueron provocados

Chile lucha contra las llamas desde el pasado viernes cuando el fuego comenzó a extenderse por la turística región de Valparaíso, en el centro del ... país, durante una ola de calor que ha dejado temperaturas cercanas a los 40 grados. El balance de los incendios es terrible: más de 43.000 hectáreas arrasadas, entre 3.000 y 6.000 viviendas dañadas... y, lo peor, al menos 112 fallecidos y cientos de desaparecidos. El presidente chileno, Gabriel Boric, que ha decretado el estado de excepción por catástrofe, asumió que el número de víctimas irá «en aumento» en vista de la «dimensión» de la tragedia. «Esa cifra va a crecer, sabemos que va a crecer significativamente», admitió.

El país se enfrenta a su tragedia más mortífera en la última década tras el terremoto de 2010, que superó los 150 fallecidos. Hasta este domingo se habían contabilizado 92 focos, de los que una treintena seguía activo al cierre de esta edición pese a las labores de extinción. Chile ha desplegado más de 1.300 militares para combatir las llamas, una veintena de helicópteros y varios hidroaviones, y ha recurrido asimismo a ayuda internacional. «La prioridad es salvar vidas», recalcó Boric durante una visita a Viña del Mar donde anunció dos jornadas (este lunes y martes) de duelo nacional. Las zonas más afectadas se encuentran cerca de las playas del Pacífico, a unos 80 y 120 kilómetros de la capital, Santiago, donde reciben gran cantidad de turistas por estas fechas –la nación se encuentra en pleno verano austral– y hay, además, numerosas empresas vitivinícolas, agrícolas y madereras asentadas que ahora corren peligro.

«Estamos frente a una catástrofe sin precedentes, una situación de esta envergadura no había sucedido nunca en Valparaíso», reconoció Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, uno de los cuatro puntos de la región –junto a Limache, Quilpué y Villa Alemana– donde se ha ordenado el toque de queda nocturno para facilitar las evacuaciones, el paso de vehículos de emergencia y la intervención sin descanso de los bomberos. Sólo en esa ciudad buscaban este domingo a más de 370 personas desaparecidas.

Barrios carbonizados

Las llamas han obligado asimismo a cerrar varias carreteras y cancelar recorridos de tren, y en las calles se suceden las explosiones mientras el humo negro cubre el cielo. La regidora no ocultó su sorpresa por la magnitud de los incendios y el propio Boric comunicó que se está «investigando la eventual intencionalidad» de los fuegos, que avanzan a gran velocidad y han provocado daños en inmuebles por cientos de millones de dólares. En rincones como Quilpué, a unos 90 kilómetros de la capital, se ven barrios enteros carbonizados.

Así son los incendios forestales que devoran el centro de ChileVer 35 fotos El fuego ha carbonizado barrios enteros en zonas como Quilpué. Rodrigo Arangua/AFP

Quienes no han perdido sus hogares sufren constantes cortes de luz y de agua, con 22.000 y 30.000 clientes, respectivamente, sin estos servicios en la región de Valparaíso, que se encuentra en alerta roja. Y el tiempo no ayuda a que la situación mejore. La previsión meteorológica advierte de otra semana de persistente calor sofocante no sólo en este país sino también en áreas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. El fuego devoró en 2023 un total de 450.000 hectáreas en Chile, donde se cobró la vida de 27 personas.