Bolsonaro rechaza, entre lágrimas, haber falsificado su certificado covid

Reacio a la vacunación contra el Covid-19, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habría falsificado su certificado de inmunización para poder lograr el visado ... en Estados Unidos, donde se confinó tras las derrota electoral ante Lula. La Policía Federal ha detectado que varios documentos sanitarios fraudulentos habrían sido emitidos por el Palacio de Planalto, residencia oficial de los jefes de Estado del país sudamericano. La investigación vincula las falsificaciones con el anterior mandatario y miembros de su Gobierno.

Tras la acusación, las autoridades registraron el miércoles la vivienda personal de Bolsonaro en la capital del país, Brasilia, donde reside desde que hace un mes volvió de su período de autoexilio en Miami. Su teléfono móvil y el de su esposa han sido confiscados y varios de sus hombres de confianza están detenidos.

Bolsonaro, entre lágrimas, ha denunciado este jueves la «persecución» a que es sometido por el actual Ejecutivo brasileño. «Me podían haber preguntado sobre mi vacunación. Hubiera respondido sin problemas», ha dicho en una entrevista concedida a la emisora Jovem Pan. «Tengo una presión enorme, veinticuatro horas al día, todo el día, desde que abandoné la Presidencia hasta ahora. No sé cuándo esto va a parar», ha protestado mostrándose muy afectado por la situación.

Pese a que Bolsonaro ha negado haber falsificado su certificado de vacunación, alegando que nunca se ha aplicado el antídoto contra el coronavirus, la investigación revela que se filtraron datos en el sistema de salud pública sobre sus supuesta inmunización, aunque se eliminaron seis días después. Según los registros, habría recibido una primera dosis de Pfizer el pasado 13 de agosto y una segunda del mismo fabricante el 14 de octubre. Pero tanto Bolsonaro como el centro sanitario donde le habrían vacunado niegan haberlo hecho. El ambulatorio Duque de Caxias no tiene registros del procedimiento y el expresidente ha declarado: «No me puse la vacuna y punto final».

El informe de la Policía, enviado al Tribunal Supremo Federal, concluyó que tras el rastreo de la dirección IP , «el acceso a la aplicación 'ConectaSUS', el sistema utilizado para la gestión de los documentos, tuvo lugar con el usuario del expresidente en el Palacio de Planalto durante los días 22 y 27 de diciembre», justo dos días antes del viaje de Bolsonaro a Estados Unidos.

Beneficiados del fraude

La Corte Suprema de Brasil investiga al expresidente después de conocerse que su esposa e hija de 12 años, asesores y un diputado federal también habrían sido beneficiados del presunto fraude, cinco miembros del equipo de seguridad y Mauro Cid, el teniente coronel considerado su mano derecha del líder ultraderechista durante su mandato. Cid controlaba la cuenta de Bolsonaro en la aplicación. Cuando se cambió de asesor, el usuario pasó a manos de Marcelo Costa Câmara, quien también es investigado por este caso.

El actual representante legal de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, ha salido a su defensa y ha aclarado que al no haberse vacunado, no tiene sentido que tuviera certificado, y que el exmandatario sólo había viajado a lugares donde no lo solicitan para entrar. Uno de los requisitos de ingreso a Estados Unidos es tener la pauta completa de vacunación -lo cual dejará de estar vigente el próximo 11 de mayo-. Aunque los funcionarios de Gobierno extranjeros están exentos de esta norma, el líder ultraderechista dejó de serlo un día después de llegar al territorio norteamericano.